《台湾重要政经日程》--3月16日-10月10日

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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=====================今日重要政经消息==============================
3/16(三)
--9:00 立法院财政委员会邀财政部长等报告备询。
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3/17(四)
--和硕 举办投资人说明会。
3/21(一)
--16:00 经济部公布2月外销订单年变动率，上月年减-12.4%。
3/22(二)
--08:30 主计总处公布2月季调失业率，上月为3.91%。
3/23(三)
*--10:30 元大宝华综合经济研究院经济展望说明会。
--16:00 经济部公布2月工业生产指数，上月年减5.65%。
3/24(四)
--12:30 台湾央行标售财105-5期国库券，数额200亿台币，期限91天期，3/25(五)发行。
--16:20 央行公布2月M2年增率，上月年增5.63%。
--17:00 (预)央行召开第一季全体理监事会议，上季重贴现率为1.625%。
3/25(五)：
--12:30 台湾央行标售105/5公债，金额300亿台币，天期是五年期，3/30(三)发行。
4/4(一)-4/5(二)
--儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。
4/6(三)
--16:20 台湾央行公布3月底外汇存底，上月底为止为4,288.16亿美元。
4/7(四)
--08:30 主计总处公布3月通膨率，上月为年增2.40%。
4/11(一)
--16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口年衰退11.8%。
6/4(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。