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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 08:44 BJT

全球金市：金价从两周低位小幅回升，市场静候美联储声明

美联储周二开始举行为期两天的会议，或于1800 GMT公布政策声明。

美联储在周二开始的两天会议上料维持指标利率不变，但同时将暗示，升息并非遥不可及，只要就业市场和通胀情况继续改善。

如果美联储进一步升息，将提高持有非生息资产黄金的机会成本。

国际文传电讯社周二引述俄罗斯副总理赫洛波宁(Alexander Khloponin)的话报导称，俄罗斯计划今年年底前举行Sukhoi Log金矿矿藏拍卖。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/孙国玉；审校 戴素萍/白云)

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