全球金市：金价从两周低位小幅回升，市场静候美联储声明

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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美联储周二开始举行为期两天的会议，或于1800 GMT公布政策声明。
美联储在周二开始的两天会议上料维持指标利率不变，但同时将暗示，升息并非遥不可及，只要就业市场和通胀情况继续改善。
如果美联储进一步升息，将提高持有非生息资产黄金的机会成本。
国际文传电讯社周二引述俄罗斯副总理赫洛波宁(Alexander Khloponin)的话报导称，俄罗斯计划今年年底前举行Sukhoi Log金矿矿藏拍卖。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/孙国玉；审校 戴素萍/白云)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。