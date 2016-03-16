中国债市动态：现券收益率微幅下行，配置需求旺盛一级市场火热依旧

路透上海3月16日 - 中国银行间债市周三一级市场延续火爆，七年期国债中标利率大幅低于市场预期；二级走势则相对谨慎，十年国开、国债收益率较上日下行仅约1个bp（基点）。交易员称，近日缴税缴准扰动下资金面虽有所收敛，但整体流动性仍属平衡，基本面亦暂难言回暖，债市配置热情有所升温。

中国财政部上午招标的七年期固息国债，中标利率2.75%，明显低于此前2.80%的预测均值和二级水平；边际中标利率为2.79%，投标倍数3.23倍。

“现在没啥逻辑，就是钱多；昨天江苏地方债债都有很多来投标的，今天国债招得又非常好。”上海一银行交易员称。

北京一保险资管交易员称，短期内经济基本面仍不稳定，为债市提供牛市基础，央行呵护下资金面压力不大，流动性较为充裕，不少机构有一定的配置压力。

不过她认为，一季度结束前，收益率下行幅度料有限，二季度起还需观察基本面、通胀、汇率等方面的变化，如房地产投资回暖是否可持续等，“短期来说如果没出现什么小石子让它出波澜的话，收益率上下动力还是有限的。”

中国国务院总理李克强周三在“两会”（全国人大和政协会议）闭幕后的新闻发布会上称，中国经济的困难和希望并存，但希望大于困难，若经济运行滑出合理区间，也有创新宏观调控的手段稳定经济运行。

中国央行公开市场周三进行200亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%。与今日150亿元的到期量相比，单日净投放资金50亿元。

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.1650%/3.1600%，上日尾盘为3.1700%/3.1600%。