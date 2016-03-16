中国债市动态：现券收益率微幅下行，配置需求旺盛一级市场火热依旧

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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路透上海3月16日 - 中国银行间债市周三一级市场延续火爆，七年期国债中标利率大幅低于市场预期；二级走势则相对谨慎，十年国开、国债收益率较上日下行仅约1个bp（基点）。交易员称，近日缴税缴准扰动下资金面虽有所收敛，但整体流动性仍属平衡，基本面亦暂难言回暖，债市配置热情有所升温。
中国财政部上午招标的七年期固息国债，中标利率2.75%，明显低于此前2.80%的预测均值和二级水平；边际中标利率为2.79%，投标倍数3.23倍。
“现在没啥逻辑，就是钱多；昨天江苏地方债债都有很多来投标的，今天国债招得又非常好。”上海一银行交易员称。
北京一保险资管交易员称，短期内经济基本面仍不稳定，为债市提供牛市基础，央行呵护下资金面压力不大，流动性较为充裕，不少机构有一定的配置压力。
不过她认为，一季度结束前，收益率下行幅度料有限，二季度起还需观察基本面、通胀、汇率等方面的变化，如房地产投资回暖是否可持续等，“短期来说如果没出现什么小石子让它出波澜的话，收益率上下动力还是有限的。”
中国国务院总理李克强周三在“两会”（全国人大和政协会议）闭幕后的新闻发布会上称，中国经济的困难和希望并存，但希望大于困难，若经济运行滑出合理区间，也有创新宏观调控的手段稳定经济运行。
中国央行公开市场周三进行200亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%。与今日150亿元的到期量相比，单日净投放资金50亿元。
剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.1650%/3.1600%，上日尾盘为3.1700%/3.1600%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报100.760元人民币，较上日结算价上涨0.09%；10年期国债主力合约T1606 收报99.830元，较上日结算价上涨0.13%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。