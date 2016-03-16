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货币新闻 | 2016年 3月 16日 星期三 08:58 BJT

芝加哥期市：美国小麦期货续跌，因农业部确认作物生长状况改善

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      合约               价格     变动   涨跌%   两日    30日    RSI
                                                 涨跌%  移动均值
    CBOT小麦            476.50   -0.75   -0.16% -0.47%   466.79  74
    CBOT玉米            367.75   -0.75   -0.20% -0.27%   364.96  72
    CBOT大豆            891.75   -0.25   -0.03% -0.45%   878.56  79
    CBOT稻米            $10.37   $0.00   +0.00% +0.39%   $10.89  54
    美国原油            $36.90   $0.56   +1.54% -0.75%   $32.99  56
    汇率 
    欧元/美元           $1.110 $0.000 -0.04% +0.00%
    美元/澳元            0.746 0.000 -0.01% -0.77%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 汪红英/李婷仪 审校 张若琪/许娜)

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