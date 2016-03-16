芝加哥期市：美国小麦期货续跌，因农业部确认作物生长状况改善

-----------------------0019 GMT---------------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 476.50 -0.75 -0.16% -0.47% 466.79 74 CBOT玉米 367.75 -0.75 -0.20% -0.27% 364.96 72 CBOT大豆 891.75 -0.25 -0.03% -0.45% 878.56 79 CBOT稻米 $10.37 $0.00 +0.00% +0.39% $10.89 54 美国原油 $36.90 $0.56 +1.54% -0.75% $32.99 56 汇率 欧元/美元 $1.110 $0.000 -0.04% +0.00% 美元/澳元 0.746 0.000 -0.01% -0.77% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/李婷仪 审校 张若琪/许娜)