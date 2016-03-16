芝加哥期市：美国小麦期货续跌，因农业部确认作物生长状况改善

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
-----------------------0019 GMT---------------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 476.50 -0.75 -0.16% -0.47% 466.79 74 CBOT玉米 367.75 -0.75 -0.20% -0.27% 364.96 72 CBOT大豆 891.75 -0.25 -0.03% -0.45% 878.56 79 CBOT稻米 $10.37 $0.00 +0.00% +0.39% $10.89 54 美国原油 $36.90 $0.56 +1.54% -0.75% $32.99 56 汇率 欧元/美元 $1.110 $0.000 -0.04% +0.00% 美元/澳元 0.746 0.000 -0.01% -0.77% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/李婷仪 审校 张若琪/许娜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选