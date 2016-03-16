《香港报摘》--其他报纸重要消息3月16日

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 明报：
--香港电视 再发盈警，预告因为多媒体业务资产减值及电商业务仍处投资阶段等，去年度亏损将扩大至少2倍，意味业绩连续三年＂见红＂外，亏损金额更超过7亿港元，连同前两财年的亏损，即三年烧钱达9.77亿港元。
* 苹果日报：
--去年第四季内地客新造保费飙升四成，虽然银联投保两招设限，但尚余每日刷卡次数仍未落闸，无阻内地客赶搭尾车。有保险业界人士表示，即使是传统淡季，为免随时全方位落闸，估计今年首季来自内地客的新造保费按年仍增20至30%。
* 星岛日报：
--碧桂园 称，计划把物业管理业务在内地分拆上市。至于盛传公司是竞投大新金融 旗下大新人寿的大热门，管理层并没有证实或否认，只说＂不知道＂。
* 东方日报：
--信义玻璃 继分拆信义光能 后，行政总裁李友情表示，长远计划再分拆旗下信义能源，目标是2017年中上市。
* 文汇报：
--基于没有多项非经常的单笔收益，加上去年访港旅客人次减少，世纪系于香港之酒店业务亦受到影响。世纪系三家公司--世纪城市 、百利保控股 及富豪酒店 昨齐发盈警，预期截至去年底止年度盈利大幅低于上一年度。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。