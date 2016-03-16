《香港报摘》--其他报纸重要消息3月16日

* 明报：

--香港电视 再发盈警，预告因为多媒体业务资产减值及电商业务仍处投资阶段等，去年度亏损将扩大至少2倍，意味业绩连续三年＂见红＂外，亏损金额更超过7亿港元，连同前两财年的亏损，即三年烧钱达9.77亿港元。

* 苹果日报：

--去年第四季内地客新造保费飙升四成，虽然银联投保两招设限，但尚余每日刷卡次数仍未落闸，无阻内地客赶搭尾车。有保险业界人士表示，即使是传统淡季，为免随时全方位落闸，估计今年首季来自内地客的新造保费按年仍增20至30%。

* 星岛日报：

--碧桂园 称，计划把物业管理业务在内地分拆上市。至于盛传公司是竞投大新金融 旗下大新人寿的大热门，管理层并没有证实或否认，只说＂不知道＂。

* 东方日报：

--信义玻璃 继分拆信义光能 后，行政总裁李友情表示，长远计划再分拆旗下信义能源，目标是2017年中上市。

* 文汇报：

--基于没有多项非经常的单笔收益，加上去年访港旅客人次减少，世纪系于香港之酒店业务亦受到影响。世纪系三家公司--世纪城市 、百利保控股 及富豪酒店 昨齐发盈警，预期截至去年底止年度盈利大幅低于上一年度。（完）