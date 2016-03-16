港报社评：不要摧毁防止自杀的急救工具--信报3月16日

学生自杀频频，着实叫人痛心，这两天网上疯传一份＂不自杀契约＂，被形容为政府官员亡羊补牢的低能做法，矛头直指教育局局长吴克俭，甚至把这笔可笑的烂账算到特首梁振英头上。网民群起热骂和冷嘲的原因乃出于自以为是与肆意联想，认为即使签了如此毫无法律效力的契约，不代表学生会打消自杀的念头，要是让全港数以十万计的学生都一一签署，无异于庸人自扰，甚至让本来没有寻死意欲的学生徒感困惑。

诚然，香港的教育制度问题多多，吴克俭的民望在问责班子之中敬陪末席，梁振英可供非议之处俯拾皆是，然而，大家若不经思索即把不满政府的情绪投射到这一份来自教育局的＂不自杀契约＂之上，显然是不公道的莽撞行为，而且有机会妨碍辅导人员拯救濒危的小生命。须知道，＂不自杀契约＂并不适用于身心健康的普通学生，只针对有自杀倾向的特殊个案，尽管未必有用，但总算是没有办法之中的办法之一，如果连这样一个紧急救人的办法也在热骂和冷嘲声中被否定，将会削弱辅导人员的能量，说得再严重一点是害了企图轻生的孩子。

＂不自杀契约＂刊于教育局提供的《学校处理学生自杀问题电子书：及早识别、介入及善后》，首先必须指出，该契约并不是教育局首创，也不是为了亡羊补牢而仓卒推出，外国不少心理学家早将之视作防止自杀的其中一种辅导方法。由临床心理学家及教育心理学家建立的＂良心理政＂网上专页指出，＂不自杀契约＂是一个不足但有用的工具，在辅导过程中，与被辅导者订下某些契约属常见，并且经验证明是有效的一种手段，希望透过建立契约的过程，将契约涉及的内容突显和具体化，期望该内容能进入并常驻在被辅导者最表层的认知记忆中。作为急救工具，签了契约等于争取时间，让思潮紊乱的学生停一停、想一想。因此，心理学家呼吁公众，停止针对＂不自杀契约＂作负面讨论，以免学生对契约产生偏见而令辅导人员失去一种有用的工具。

也许有人仍然觉得，＂不自杀契约＂作用不大，弃之不可惜。我们却认为，站在救人的角度而言，哪怕作用只有百分之一，始终不应贸然弃之。打个譬喻，有人跳楼，消防员在楼下张开气垫，谁也知道这个尝试救人的办法未必管用，人跳下来还是有丧生的机会，但消防员就该撤掉气垫了吗？在十万火急的生死关头，任何看似效果有限的举措也不该受到揶揄，旁观者切忌口不择言妨碍救援，否则就是太凉薄。

当然，教育局处理学生自杀问题的手法不是没有改善空间，正如＂良心理政＂批评，《学校处理学生自杀问题电子书》作为教育局发放的重要资讯，内容和编排实在艰深、难明、混乱，只能为个别专业辅导人员作资料补充之用，却不能让大部分非专业辅导背景的教师得益。除此之外，＂不自杀契约＂要求学生填上日子，承诺在此期间不会伤害自己或自杀，难道过了某一段＂有效日期＂，学生就可以无拘无束一死了之？拒绝自残的承诺终身有效才对。契约亦要求家长或监护人签署，这是十分讽刺的，因为有自杀倾向的学生最不愿意面对的往往就是家长，与其由家长签署，倒不如经学生同意之后，由辅导人员与家长联络，共同化解危机。

处理学生自杀问题相当敏感，取笑教育局可以，但千万不要摧毁防止自杀的急救工具。今时今日网络世界威力无穷，网民发动键盘攻势之前，最好考虑一下相关后果，万一有情况危急的学生由于网民的嘲弄而不愿意跟辅导人员签下＂不自杀契约＂，继而做出儍事，岂不糟糕！

有人建议，＂不自杀契约＂的名称太负面了，不妨改为＂珍惜生命契约＂，这无疑值得参考。总而言之，学生自杀一个也嫌多，急救工具的名称是什么不重要，最重要是永不言弃的救得一个得一个。（完）

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