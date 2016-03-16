港报社评：不要摧毁防止自杀的急救工具--信报3月16日

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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学生自杀频频，着实叫人痛心，这两天网上疯传一份＂不自杀契约＂，被形容为政府官员亡羊补牢的低能做法，矛头直指教育局局长吴克俭，甚至把这笔可笑的烂账算到特首梁振英头上。网民群起热骂和冷嘲的原因乃出于自以为是与肆意联想，认为即使签了如此毫无法律效力的契约，不代表学生会打消自杀的念头，要是让全港数以十万计的学生都一一签署，无异于庸人自扰，甚至让本来没有寻死意欲的学生徒感困惑。
诚然，香港的教育制度问题多多，吴克俭的民望在问责班子之中敬陪末席，梁振英可供非议之处俯拾皆是，然而，大家若不经思索即把不满政府的情绪投射到这一份来自教育局的＂不自杀契约＂之上，显然是不公道的莽撞行为，而且有机会妨碍辅导人员拯救濒危的小生命。须知道，＂不自杀契约＂并不适用于身心健康的普通学生，只针对有自杀倾向的特殊个案，尽管未必有用，但总算是没有办法之中的办法之一，如果连这样一个紧急救人的办法也在热骂和冷嘲声中被否定，将会削弱辅导人员的能量，说得再严重一点是害了企图轻生的孩子。
＂不自杀契约＂刊于教育局提供的《学校处理学生自杀问题电子书：及早识别、介入及善后》，首先必须指出，该契约并不是教育局首创，也不是为了亡羊补牢而仓卒推出，外国不少心理学家早将之视作防止自杀的其中一种辅导方法。由临床心理学家及教育心理学家建立的＂良心理政＂网上专页指出，＂不自杀契约＂是一个不足但有用的工具，在辅导过程中，与被辅导者订下某些契约属常见，并且经验证明是有效的一种手段，希望透过建立契约的过程，将契约涉及的内容突显和具体化，期望该内容能进入并常驻在被辅导者最表层的认知记忆中。作为急救工具，签了契约等于争取时间，让思潮紊乱的学生停一停、想一想。因此，心理学家呼吁公众，停止针对＂不自杀契约＂作负面讨论，以免学生对契约产生偏见而令辅导人员失去一种有用的工具。
也许有人仍然觉得，＂不自杀契约＂作用不大，弃之不可惜。我们却认为，站在救人的角度而言，哪怕作用只有百分之一，始终不应贸然弃之。打个譬喻，有人跳楼，消防员在楼下张开气垫，谁也知道这个尝试救人的办法未必管用，人跳下来还是有丧生的机会，但消防员就该撤掉气垫了吗？在十万火急的生死关头，任何看似效果有限的举措也不该受到揶揄，旁观者切忌口不择言妨碍救援，否则就是太凉薄。
当然，教育局处理学生自杀问题的手法不是没有改善空间，正如＂良心理政＂批评，《学校处理学生自杀问题电子书》作为教育局发放的重要资讯，内容和编排实在艰深、难明、混乱，只能为个别专业辅导人员作资料补充之用，却不能让大部分非专业辅导背景的教师得益。除此之外，＂不自杀契约＂要求学生填上日子，承诺在此期间不会伤害自己或自杀，难道过了某一段＂有效日期＂，学生就可以无拘无束一死了之？拒绝自残的承诺终身有效才对。契约亦要求家长或监护人签署，这是十分讽刺的，因为有自杀倾向的学生最不愿意面对的往往就是家长，与其由家长签署，倒不如经学生同意之后，由辅导人员与家长联络，共同化解危机。
处理学生自杀问题相当敏感，取笑教育局可以，但千万不要摧毁防止自杀的急救工具。今时今日网络世界威力无穷，网民发动键盘攻势之前，最好考虑一下相关后果，万一有情况危急的学生由于网民的嘲弄而不愿意跟辅导人员签下＂不自杀契约＂，继而做出儍事，岂不糟糕！
有人建议，＂不自杀契约＂的名称太负面了，不妨改为＂珍惜生命契约＂，这无疑值得参考。总而言之，学生自杀一个也嫌多，急救工具的名称是什么不重要，最重要是永不言弃的救得一个得一个。（完）
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