港报社评：泥头山折射土地乱象，政府须强力执法匡正--明报3月16日

新界部分地区一些荒废农地，近年被人用作堆填成为泥头山，这些山丘拔地而起，约3、4层楼高，由于并无加固，一旦倒塌或会危及性命安全。这些山丘破坏环境和构成安全威胁，政府却放之任之而从未尝试从政策层面应对，委实咄咄怪事。这些农地，实际上已被用作堆填泥头垃圾，政府不应该纵容一些人继续在新界胡作非为，要制订政策、强力执法，以行动向全港市民证明，香港、九龙和新界都受法律管辖，没有一处享有＂治外法权＂的地区。

继较早前天水围嘉湖山庄附近出现超级泥头山之后，元朗流浮山亦发现一座混杂泥头与垃圾堆出来的山丘，约5米高，面积约两个篮球场大，两旁农地有村民耕种；山丘顶部铺有沥青，有村民表示曾用作停车场。这种山丘由堆填叠高，并无加固，在其上停放车辆等，不排除有倒塌的可能。据村民表示，这座山丘的土地原本是菜田，去年地主收回土地之后，开始有泥头垃圾倾倒，逐渐发展成为一座泥头混杂垃圾的山丘。据地方人士表示，类似天水围、流浮山的泥头垃圾山丘，在新界不在少数，特别是政府对此熟视无睹，引致愈来愈多人仿效，若情况持续下去，新界遍地泥头垃圾山的日子，不远矣！

法例规定不能随便和随意倾倒泥头垃圾，政府对这些山丘，推说因为属于旧契农地，并无用途限制，故农地用作倾倒泥头，并无违反契约，云云。政府的说法，公衆无法理解，因为这些山丘并非一般倾倒堆放，而是影响了周遭环境和威胁性命安全；这并非地主的事，而是关乎公衆利益，政府岂能说无能为力！这是失职抑或尽责，公衆自会评断。

政府对泥头垃圾山的消极心态，确切反映当局在新界执法诸多顾忌的一面，久而久之就形成新界土地使用乱象纷呈，积重难返，公权力遭到蔑视。例如天水围的泥头山，终于有政府部门介入了，屋宇署认为是危险斜坡，发出修葺令，勒令土地拥有人在昨日之前展开紧急喷浆工程。泥头山需要喷浆加固，即是有潜在危险，但是，现在屋宇署只是要求加固，这个信息会否鼓励更多人仿效？值得注意。不过，即使如此，屋宇署的勒令到昨日加固工程限期届满，仍然未获土地拥有人回应，喷浆工程未见展开，反而有迹象显示堆填操作仍在进行。屋宇署令出不行，接下来会怎么做，将是检视政令能否在新界落实执行的考验。

政府不积极在新界执法，是土地使用乱象的主要原因之一。较早前本报报道元朗一幅约17公顷车场棕地的营运者涉嫌霸占官地，元朗测量处根据报道完成测量之后，得出结论是涉事范围约有8.5公顷政府土地，其中约有3.8公顷被违例建筑、货柜及围板等占用。地政总署表示会分期处理，收回被占用官地，若掌握足够证据，征询法律意见后会考虑检控占用人。这宗个案占用官地面积之大，而且时间跨度约达20年，当局一向并未理会，待本报揭露之后，元朗测量处只需要约两星期时间，就理出占用与违例情况；然则，过去20年土地部门对这样大规模霸占官地竟然不知不觉，他们是否尽职尽责，值得探究。

泥头垃圾山、霸占官地等，显示一些人在新界土地事宜的无法无天，反映在新界丁屋僭建，当局本来要严格执法，但是在原居民反弹之后，清拆丁屋僭建已经不了了之。再说，近年新界一些涉及生态保育的土地，动辄被破坏，当局不闻不问；有人为了收回争议土地，以游走于法律边缘的做法，罔顾他人权利，强行拆屋毁田等事态，经常发生。上水古洞村一幅涉及逆权侵占诉讼的土地，前日突然被人开来3部推土机，铲平多间铁皮屋，6户人家家园尽毁。这种无视法纪的行径，孰令致之？是养痈为患的结果。

除了当局必须严加执法，新界土地契约确实存在复杂情况，例如泥头垃圾山的旧契约，难以规管农地用途；类似情况，政府应该全面检视新界土地契约，然后立法或修例，使之全部纳入规管。至于霸占官地以牟取私利的人，政府必须检控，要让这些人付出代价。总之，新界土地使用乱象要到此为止，政府须以行动证明，法律在香港、九龙和新界全面适用，任何人都要遵守法律、没有特权，若有违法情事都要受到法律制裁。政府阻吓在新界土地使用上胡作非为的行动，就应从全面清除泥头垃圾山做起。（完）

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