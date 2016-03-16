港报社评：搞港独难改＂一国＂，反损＂两制＂--星岛日报3月16日

香港大学学生会刊物《学苑》刊出＂香港青年时代宣言＂专题，提到香港独立可能性后，公民党发表《十周年宣言》，定位在＂本土、自主、多元＂，两者都认为，2047年是港人选择自己前途的转捩点。 《学苑》专题的最后一章＂我们的2047＂，提出趁《中英联合声明》50年不变承诺届满的时机，着手准备＂二次前途问题＂，当中三大可能性是成为独立主权国家、建立民主政府、全民制宪。 公民党的宣言虽然避免触及港独，但是也提及未来十年香港要面对2047年后的前途安排，香港人绝对不能缺席，公民党将扞衞香港人的尊严、话语权和选择权。 这些近似2047香港地位未定论的说法，与一些台独人士的＂台湾地位未定论＂有点相似。不过，《中英联合声明》第二段即表明英国把香港交还中国，并无2047年到期的限制。香港作为中国的一部分，不会在2047年失效。

这一国际协议法律条文下有机会在2047年失效的，不是香港属于中国这＂一国＂原则，而是香港奉行与内地不同制度的＂两制＂安排。这个五十年不变，是在《联合声明》的附件一列出，作为中国政府根据宪法制订《基本法》，规定香港不实行社会主义制度，保持香港原有资本主义制度和生活方式的期限。 面对这个界綫，如果到时两地制度互相靠拢，水乳交融，＂两制＂便可以完成其历史任务；另一方面，当＂两制＂继续发挥对国家和香港都有利的功能，＂两制＂可以继续在＂一国＂的框架下续期。 在中英谈判香港前途期间，国家颁布了新一部宪法，新内容包括第31条，容许国家在必要时得设立特别行政区，区内实行的制度按照具体情况由全国人民代表大会以法律规定。众所周知，这是为收回港澳和统一台湾而设。《基本法》便是根据这条宪法而订立，而宪法并没有为＂两制＂的实施年期设限。 内地提及＂港人治港＂，通常会连带说＂高度自治＂，潜台词就是＂港人治港＂不等于＂完全自治＂，而这高度包括拥有自己的政府管治架构，施行各项内政政策，也有自己的法律体制甚至货币，港人在这体制保障下保持一直享有的权利和自由。 香港历史上从来不是一个政治独立实体，香港今天的安全和经济民生所需也非常依靠内地，无论从国际条约、国家宪法、实际政治环境，都没有留下在2047年改变＂一国＂的空间，港人真正要争取的，是如何维持高度自治的＂两制＂。 要维持高度自治跨越2047，须继续发挥香港的优势，并且与内地建立互信，令内地觉得＂两制＂对国家和香港发展都有利。如果出于激情把香港推向独立，罔顾香港在＂一国＂内的宪政地位，甚至为此诉诸暴力，只会刺激内地收紧权力，形成恶性循环，反会损害＂两制＂，至少自治高度会愈压愈低。与内地尖锐对立造成的动荡，更会带来难以估量的经济灾难。（完）