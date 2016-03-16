港报社评：搞港独难改＂一国＂，反损＂两制＂--星岛日报3月16日

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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香港大学学生会刊物《学苑》刊出＂香港青年时代宣言＂专题，提到香港独立可能性后，公民党发表《十周年宣言》，定位在＂本土、自主、多元＂，两者都认为，2047年是港人选择自己前途的转捩点。 《学苑》专题的最后一章＂我们的2047＂，提出趁《中英联合声明》50年不变承诺届满的时机，着手准备＂二次前途问题＂，当中三大可能性是成为独立主权国家、建立民主政府、全民制宪。 公民党的宣言虽然避免触及港独，但是也提及未来十年香港要面对2047年后的前途安排，香港人绝对不能缺席，公民党将扞衞香港人的尊严、话语权和选择权。 这些近似2047香港地位未定论的说法，与一些台独人士的＂台湾地位未定论＂有点相似。不过，《中英联合声明》第二段即表明英国把香港交还中国，并无2047年到期的限制。香港作为中国的一部分，不会在2047年失效。
这一国际协议法律条文下有机会在2047年失效的，不是香港属于中国这＂一国＂原则，而是香港奉行与内地不同制度的＂两制＂安排。这个五十年不变，是在《联合声明》的附件一列出，作为中国政府根据宪法制订《基本法》，规定香港不实行社会主义制度，保持香港原有资本主义制度和生活方式的期限。 面对这个界綫，如果到时两地制度互相靠拢，水乳交融，＂两制＂便可以完成其历史任务；另一方面，当＂两制＂继续发挥对国家和香港都有利的功能，＂两制＂可以继续在＂一国＂的框架下续期。 在中英谈判香港前途期间，国家颁布了新一部宪法，新内容包括第31条，容许国家在必要时得设立特别行政区，区内实行的制度按照具体情况由全国人民代表大会以法律规定。众所周知，这是为收回港澳和统一台湾而设。《基本法》便是根据这条宪法而订立，而宪法并没有为＂两制＂的实施年期设限。 内地提及＂港人治港＂，通常会连带说＂高度自治＂，潜台词就是＂港人治港＂不等于＂完全自治＂，而这高度包括拥有自己的政府管治架构，施行各项内政政策，也有自己的法律体制甚至货币，港人在这体制保障下保持一直享有的权利和自由。 香港历史上从来不是一个政治独立实体，香港今天的安全和经济民生所需也非常依靠内地，无论从国际条约、国家宪法、实际政治环境，都没有留下在2047年改变＂一国＂的空间，港人真正要争取的，是如何维持高度自治的＂两制＂。 要维持高度自治跨越2047，须继续发挥香港的优势，并且与内地建立互信，令内地觉得＂两制＂对国家和香港发展都有利。如果出于激情把香港推向独立，罔顾香港在＂一国＂内的宪政地位，甚至为此诉诸暴力，只会刺激内地收紧权力，形成恶性循环，反会损害＂两制＂，至少自治高度会愈压愈低。与内地尖锐对立造成的动荡，更会带来难以估量的经济灾难。（完）
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