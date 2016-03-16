港报社评：合力防青年轻生，谴责借事件抽水--文汇报3月16日

教育局局长吴克俭昨日与中文大学校方交流学生辅导及健康教育工作，对近期有多名中大学生轻生表示难过及惋惜，强调学生自杀＂一个都嫌多＂。面对学生轻生悲剧频发，学校、家长、老师、同学乃至社会各界，有必要通力合作，认真探讨事件的深层次原因，透过反省和改善，给予青少年更适切的关怀和指引，帮助他们树立正确的生命价值观，增强抵御负面影响的抗逆力。任何人若再利用不幸事件＂抽水＂，只会暴露他们的冷血无耻，必遭大众谴责和唾弃。

近期发生多宗学生轻生事件，其中年龄最小的轻生者竟只有11岁，令人痛心不已。青少年正值荳蔻年华，却也青涩脆弱，外界十分关注如何帮助学生面对人生波浪，摆脱暂时困境，勇敢面对人生。青少年是社会的未来，如何帮助他们摆脱厌世负压，既是学校、家庭的责任，也是社会不同团体、教育专家乃至传媒的责任和义务，需要大家一起＂会诊＂青少年轻生背后的深层次原因，找到对症下药的有效措施。这是社会对青年人的关爱和呵护，亦是为香港社会健康发展创造良好的环境和氛围。

毫无疑问，青少年自杀的原因和诱因很复杂，不能一概而论。但不可否认，当下香港充斥泛政治化的对抗情绪，对青少年造成的负面影响不可低估。社会整日吵吵闹闹，某些势力刻意将现实描绘成暗无天日、未来毫无希望，这种氛围无形中加深了青少年对前途的迷茫和绝望。一些家庭中的不和谐，同伴相处中的不快，学业上的压力，甚至是对自我表现的过份苛责，都会导致青少年产生偏激的放弃心理。遏止社会的负能量，净化社会风气，对防范更多青少年走向极端，绝对有百利而无一害。而如果有人借悲剧事件，将青少年轻生问题焦点转移到政治上，硬把责任归咎于施政不力，只会加深社会上的不满情绪和负能量。这种＂抽水＂行为，只顾谋取政治私利，根本是泯灭良知的冷血行为。

年轻生命的陨落，是＂一宗也嫌多＂的悲剧，绝不应成为政治炒作＂素材＂。借教育局一个心理辅导指引中的辅导工具＂不自杀契约＂，攻击政府＂作秀＂，偏离事实，借题发挥，对解决青少年轻生、纾缓孩子心结毫无助益。回归理性，探讨事件的成因和改善措施，才是真正帮助青少年，才是真正对青少年负责，对社会负责。全社会都应该抵制将青少年自杀事件政治化的行为，凝聚更多社会力量，花更多心思和时间在关心和照顾青少年发展身上，为他们的健康成长保驾护航，而非制造和放大矛盾，增加青少年的烦恼和压力。（完）

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