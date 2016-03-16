金石期货：中国期指多头力量占优

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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以下内容节选自3月16日的《期货日报》：
周二，三大股指期货走势迥异，中证500指数期货最弱，加权指数下跌1.37%，上证50指数期货部分翻红，较为强势。从不同板块涨跌幅上分析，中小板和创业板或迎来调整，而主板尤其是权重股较为强势，护盘迹象明显。
总体分析，多头慢慢积蓄力量，空头前期优势正被一点点蚕食。此外，近期波动幅度明显降低，有利于市场情绪稳定。由于交割日临近，主力战场逐渐转移到1604合约上，我们认为，未来股市或将延续小幅震荡上行的格局。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。