金石期货：中国期指多头力量占优

以下内容节选自3月16日的《期货日报》：

周二，三大股指期货走势迥异，中证500指数期货最弱，加权指数下跌1.37%，上证50指数期货部分翻红，较为强势。从不同板块涨跌幅上分析，中小板和创业板或迎来调整，而主板尤其是权重股较为强势，护盘迹象明显。

总体分析，多头慢慢积蓄力量，空头前期优势正被一点点蚕食。此外，近期波动幅度明显降低，有利于市场情绪稳定。由于交割日临近，主力战场逐渐转移到1604合约上，我们认为，未来股市或将延续小幅震荡上行的格局。(完)

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