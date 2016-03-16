中信期货：大连铁矿石期货进入高位整理格局，短期压力骤增

春节后至今，黑色产业链出现了大幅上涨走势，铁矿石更是其中的领涨品种。一方面是供给端的季节性收缩，到港量持续低位。另一方面是需求端的阶段性复苏，钢厂在经历了2015年9月以来长时间的减产周期后，春节后在需求复苏、利润好转的情况下，开始了集中复产。但是经历了上周的剧烈波动之后，本周铁矿石进入高位整理格局。