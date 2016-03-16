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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 09:33 BJT

中信期货：大连铁矿石期货进入高位整理格局，短期压力骤增

以下内容节选自3月16日的《期货日报》：

春节后至今，黑色产业链出现了大幅上涨走势，铁矿石更是其中的领涨品种。一方面是供给端的季节性收缩，到港量持续低位。另一方面是需求端的阶段性复苏，钢厂在经历了2015年9月以来长时间的减产周期后，春节后在需求复苏、利润好转的情况下，开始了集中复产。但是经历了上周的剧烈波动之后，本周铁矿石进入高位整理格局。

　　供给方面，根据最新的到港数据，北方六大港口铁矿石到港量为1018万吨，环比增加36.5万吨。尽管到港量有所回升，但是绝对水平仍然低于2015年全年均值，也低于2016年至今的均值水平。再从已有发货量数据和船期初步推算，本周到港量水平依旧偏低，整体来看供应压力依旧不大。预计下周全国到港量环比增加150万吨，市场将存在一定的压力。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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