中信期货：大连铁矿石期货进入高位整理格局，短期压力骤增

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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以下内容节选自3月16日的《期货日报》：
春节后至今，黑色产业链出现了大幅上涨走势，铁矿石更是其中的领涨品种。一方面是供给端的季节性收缩，到港量持续低位。另一方面是需求端的阶段性复苏，钢厂在经历了2015年9月以来长时间的减产周期后，春节后在需求复苏、利润好转的情况下，开始了集中复产。但是经历了上周的剧烈波动之后，本周铁矿石进入高位整理格局。
供给方面，根据最新的到港数据，北方六大港口铁矿石到港量为1018万吨，环比增加36.5万吨。尽管到港量有所回升，但是绝对水平仍然低于2015年全年均值，也低于2016年至今的均值水平。再从已有发货量数据和船期初步推算，本周到港量水平依旧偏低，整体来看供应压力依旧不大。预计下周全国到港量环比增加150万吨，市场将存在一定的压力。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。