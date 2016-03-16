《美国上市公司业绩公布日程表》--3月16日至3月23日

投行观点：IHS Markit目标价从40美元上调至44，评级为买入--德意志银行
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汤森路透3月16日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如 无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时 公司代 业绩季度及公司名称 间 码 2016年3月16 BMO PGR.N 2016年2月 Progressive Corp 日 2016年3月16 20:15 FDX.N Q3 2016 联邦快递 日 2016年3月17 AMC ADBE.OQ Q1 2016 Adobe Systems Inc 日 2016年3月18 BMO TIF.N Q4 2015 蒂芙尼 日 2016年3月21 2016年3月28日 BMO CCL.N Q1 2016 Carnival Corp 日 2016年3月22 AMC CTAS.OQ Q3 2016 Cintas Corp 日 2016年3月22 AMC RHT.N Q4 2016 红帽 日 2016年3月22 AMC NKE.N Q3 2016 耐克公司(耐吉,Nike) 日 2016年3月23 BMO GIS.N Q3 2016 General Mills Inc 日 2016年3月23 2016年3月28日 BMO PAYX.OQ Q3 2016 Paychex Inc 日 2016年3月23 AMC PVH.N Q4 2015 PVH Corp 日 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 郑茵 审校 杜明霞)
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(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5