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市场报道 | 2016年 3月 16日 星期三 09:34 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月16日至3月23日

汤森路透3月16日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如
无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：      
    
 开始日期      结束日期       公布时   公司代   业绩季度及公司名称
                              间       码       
 2016年3月16                  BMO      PGR.N    2016年2月 Progressive Corp 
 日                                             
 2016年3月16                  20:15    FDX.N    Q3 2016 联邦快递
 日                                             
 2016年3月17                  AMC      ADBE.OQ  Q1 2016 Adobe Systems Inc 
 日                                             
 2016年3月18                  BMO      TIF.N    Q4 2015 蒂芙尼
 日                                             
 2016年3月21   2016年3月28日  BMO      CCL.N    Q1 2016 Carnival Corp 
 日                                             
 2016年3月22                  AMC      CTAS.OQ  Q3 2016 Cintas Corp 
 日                                             
 2016年3月22                  AMC      RHT.N    Q4 2016 红帽
 日                                             
 2016年3月22                  AMC      NKE.N    Q3 2016 耐克公司(耐吉,Nike)
 日                                             
 2016年3月23                  BMO      GIS.N    Q3 2016 General Mills Inc 
 日                                             
 2016年3月23   2016年3月28日  BMO      PAYX.OQ  Q3 2016 Paychex Inc 
 日                                             
 2016年3月23                  AMC      PVH.N    Q4 2015 PVH Corp 
 日                                             
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 郑茵 审校 杜明霞)

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