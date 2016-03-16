格林大华期货：大连棕榈油期货中长线宜逢低布局

以下内容节选自3月16日的《期货日报》：

春节过后，受减产因素支撑，棕榈油一直保持强势上涨格局，领涨于三大油脂。纵观基本面，三大油脂中唯独棕榈油基本面最为良好，在整体大宗商品回暖的格局下，预计棕榈油主力合约1609中长期将保持强势上升态势。

外围市场上，国际原油期价筑底回升，马来西亚棕榈油期价始终处于高位运行，国内市场在通胀预期之下，大宗商品价格上涨只是时间问题。棕榈油基本面上供给已经出现缺口，出口关税的上调也增加了成本推动型的上涨支撑。综上所述，建议棕榈油中长线保持多头思路，回调即是买入时机。(完)

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