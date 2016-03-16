格林大华期货：大连棕榈油期货中长线宜逢低布局

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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以下内容节选自3月16日的《期货日报》：
春节过后，受减产因素支撑，棕榈油一直保持强势上涨格局，领涨于三大油脂。纵观基本面，三大油脂中唯独棕榈油基本面最为良好，在整体大宗商品回暖的格局下，预计棕榈油主力合约1609中长期将保持强势上升态势。
外围市场上，国际原油期价筑底回升，马来西亚棕榈油期价始终处于高位运行，国内市场在通胀预期之下，大宗商品价格上涨只是时间问题。棕榈油基本面上供给已经出现缺口，出口关税的上调也增加了成本推动型的上涨支撑。综上所述，建议棕榈油中长线保持多头思路，回调即是买入时机。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。