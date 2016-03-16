《中国公开市场回购未到期一览表》--3月16日

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额:900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2016/3/17 7 2.25% 200 2016/3/18 7 2.25% 200 2016/3/21 7 2.25% 100 2016/3/22 7 2.25% 200 2016/3/23 7 2.25% 200 当月累计 900 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.以下为央行公开市场未到期的短期流动性调节工具(SLO)一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 注：1、正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 2、若未注明，SLO操作方向默认为投放资金；若为回笼资金，以负号表示。 3、为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，央行增加2016年春节 前后公开市场操作场次，从1月29日(周五)起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它 工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。 此外从1月29日起，将政府支持机构债券和商业银行债券纳入公开市场操作和短期 流动性调节工具(SLO)质押品范围。 4、2月18日央行公告称，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开 展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将发布《公开市场业务交易公告 》予以说明。(完) (整理 边竞; 审校 吴芳)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。