国际油市：美国产油商面临困境提振油价上涨，市场目光转向库存数据

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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上日原油价格曾下跌约2%。
美国能源资料协会(EIA)周三稍晚将公布官方库存数据，过去数周石油库存连创纪录高位。
“继近期库存劲增之后，市场本周将越发关注美国石油库存水平。在汽油需求疲软的迹象中，美国库存若再增加，可能会给油价造成更多压力，”澳新银行周三表示。
交易商称，美国石油减产的前景也会支撑市场。
美国页岩油生产商Linn Energy 周二表示，由于油价下挫，公司利息支付出现困难，破产恐在所难免。
其他企业也在银行减少放贷之际求生，向私募股权公司高价借贷，这一替代融资渠道代价不菲。
尽管周三油价上涨，但油市依然面临全球供应过剩。
并且基本面也没有多少改变的迹象。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/孙国玉；审校 王兴亚/戴素萍)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。