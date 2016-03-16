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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 09:51 BJT

国际油市：美国产油商面临困境提振油价上涨，市场目光转向库存数据

上日原油价格曾下跌约2%。

美国能源资料协会(EIA)周三稍晚将公布官方库存数据，过去数周石油库存连创纪录高位。

“继近期库存劲增之后，市场本周将越发关注美国石油库存水平。在汽油需求疲软的迹象中，美国库存若再增加，可能会给油价造成更多压力，”澳新银行周三表示。

交易商称，美国石油减产的前景也会支撑市场。

美国页岩油生产商Linn Energy 周二表示，由于油价下挫，公司利息支付出现困难，破产恐在所难免。

其他企业也在银行减少放贷之际求生，向私募股权公司高价借贷，这一替代融资渠道代价不菲。

尽管周三油价上涨，但油市依然面临全球供应过剩。

并且基本面也没有多少改变的迹象。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/孙国玉；审校 王兴亚/戴素萍)

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