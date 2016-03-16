期货日报：沪锌将重回基本面主导，短期或有回落风险

3月，在美元指数拐头向下以及国内宏观面预期向好的背景下，锌再度成为市场的热门品种。沪锌主力合约于3月初进一步强势推升，摸高至14785元/吨，改写半年内高点。然而，在投机热情消退后，锌价重回基本面主导。国内原料库存逐渐被消耗，锌精矿端出现趋紧迹象，消费缓慢恢复消化现有积累库存，但由于此前积累了大量的金属库存，锌市场发生根本性的转变言之尚早。我们认为，虽然供应出现收缩，但受制于消费增速缓慢，短期内锌价或有回落的风险。