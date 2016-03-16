期货日报：沪锌将重回基本面主导，短期或有回落风险

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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以下内容节选自3月16日的《期货日报》：
3月，在美元指数拐头向下以及国内宏观面预期向好的背景下，锌再度成为市场的热门品种。沪锌主力合约于3月初进一步强势推升，摸高至14785元/吨，改写半年内高点。然而，在投机热情消退后，锌价重回基本面主导。国内原料库存逐渐被消耗，锌精矿端出现趋紧迹象，消费缓慢恢复消化现有积累库存，但由于此前积累了大量的金属库存，锌市场发生根本性的转变言之尚早。我们认为，虽然供应出现收缩，但受制于消费增速缓慢，短期内锌价或有回落的风险。
总体而言，基本面上，国内原料库存逐渐被消耗，锌精矿端出现趋紧迹象，但受制于高企的锌锭库存，锌市场发生根本性转变言之尚早。我们认为，虽然供应出现收缩，但受制于消费增速缓慢的限制，短期内锌价或有回落的风险，沪锌主力合约预计至13700—14100元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。