日本已公布经济指标--2016/3/16

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 -0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 -0.1% -0.1% 3月24日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 持平 +0.1% 3月24日 -- 工业生产(m/m) 1月 +3.7% r -1.7% r 3月29-30日 -- 失业率 1月 3.2% @ 3.3% @ 3月28日 -- 贸易收支(亿日圆) 1月 逆差6,459 顺差1,402 3月16日 顺差3,886 所有家庭实质支出(y/y) 1月 -3.1% -4.4% 3月28日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。