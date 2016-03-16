国泰君安期货：大连豆粕期货近期料易跌难涨，供需压力未缓解

根据USDA供需报告，2015/2016年度全球豆粕产量为2.1872亿吨，较2月上调17万吨，再创历史新高；消费量为2.1636亿吨，较2月上调73万吨；期末库存为1214万吨，较2月预估上调85万吨。全球豆粕库存消费比为5.61%，较2月预估上升0.37个百分点，在1992—2015年期间，从第5位上升至第4位。2015/2016年度全球豆粕库存消费比上升，这将对全球豆粕价格产生利空影响。(完)