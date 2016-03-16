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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 09:43 BJT

国泰君安期货：大连豆粕期货近期料易跌难涨，供需压力未缓解

以下内容节选自3月16日的《期货日报》：

3月以来，USDA供需报告维持对于南美大豆高产的预估，南美丰收基本得到确认，豆粕供应端压力并未缓解。另外，国内能繁母猪存栏量再创新低，豆粕需求端也依旧疲弱。预计近期豆粕易跌难涨。

根据USDA供需报告，2015/2016年度全球豆粕产量为2.1872亿吨，较2月上调17万吨，再创历史新高；消费量为2.1636亿吨，较2月上调73万吨；期末库存为1214万吨，较2月预估上调85万吨。全球豆粕库存消费比为5.61%，较2月预估上升0.37个百分点，在1992—2015年期间，从第5位上升至第4位。2015/2016年度全球豆粕库存消费比上升，这将对全球豆粕价格产生利空影响。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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