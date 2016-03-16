银河期货：大连豆油期货短期以震荡偏回调为主

中期来看，豆油有底部企稳的迹象，近期关注6,000元/吨关口，只要价格于6,000—6,200元/吨一带稳定，则迈入多头区域。波段走势上，均线依然是偏多，但从节奏来看，短期在6,000元/吨的压力位有一定的回调动能，但回调空间暂时有限。