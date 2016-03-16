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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 09:45 BJT

银河期货：大连豆油期货短期以震荡偏回调为主

以下内容节选自3月16日的《期货日报》：

中期来看，豆油有底部企稳的迹象，近期关注6,000元/吨关口，只要价格于6,000—6,200元/吨一带稳定，则迈入多头区域。波段走势上，均线依然是偏多，但从节奏来看，短期在6,000元/吨的压力位有一定的回调动能，但回调空间暂时有限。

　　5,800元/吨形成第一有力支撑，只要5,800元/吨支撑有效，短期多头地位不会动摇。若回调破位，则回调力度延伸至5,700元/吨一线。就当前来看，个人偏向前者。就短节奏来看，价格在此以震荡偏回调为主，节奏上偏反复。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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