银河期货：大连豆油期货短期以震荡偏回调为主

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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以下内容节选自3月16日的《期货日报》：
中期来看，豆油有底部企稳的迹象，近期关注6,000元/吨关口，只要价格于6,000—6,200元/吨一带稳定，则迈入多头区域。波段走势上，均线依然是偏多，但从节奏来看，短期在6,000元/吨的压力位有一定的回调动能，但回调空间暂时有限。
5,800元/吨形成第一有力支撑，只要5,800元/吨支撑有效，短期多头地位不会动摇。若回调破位，则回调力度延伸至5,700元/吨一线。就当前来看，个人偏向前者。就短节奏来看，价格在此以震荡偏回调为主，节奏上偏反复。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。