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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 10:49 BJT

台湾债市：10年券早盘随美债殖利率走升，加上台股止跌走涨带动

路透台北3月16日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周三早盘上扬。交易员表示，受到美国公债殖利率走升，加上台股止跌上涨，带动台债殖利率反弹；惟今晚美国联邦准备理事会(FED)将公布利率开会结果，市场观望气氛浓厚。

他们称，继美国FED利率决策会议后，下周还有台湾将央行召开理监事会，短线市场暂无明确方向，殖利率料将陷区间盘整。

〞今晚FED开会结果就会出来，大家都退场观望，殖利率根本打不高，就会昨天收盘附近晃。〞一位大型银行交易员说。

他们表示，市场关注今晚美国FED有无意外的举措，及会后声明措词，找寻未来方向；惟就台债而言，因上半年整体景气仍不佳，大环境有利债市，但以目前的殖利率水准已贴近银行资金成本，考量整体资金收益，多家大型银行已陆续转战外币债，在台债不会积极做多。

一位大型银行主管即称，除非下周央行强力降息，市场预期短多才会出来；但银行就整体资金运用收益考量，由于目前资金运用收益太差，即使有短多大型行库还是不会积极追价。

本地时间10:42，台湾股市 上涨0.66%。

交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率主要区间暂看在0.81-0.84%，五年公债105/5期发行前交易殖利率则在0.55-0.59%。

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