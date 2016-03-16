台湾债市：10年券早盘随美债殖利率走升，加上台股止跌走涨带动

他们表示，市场关注今晚美国FED有无意外的举措，及会后声明措词，找寻未来方向；惟就台债而言，因上半年整体景气仍不佳，大环境有利债市，但以目前的殖利率水准已贴近银行资金成本，考量整体资金收益，多家大型银行已陆续转战外币债，在台债不会积极做多。