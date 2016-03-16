台湾债市：10年券早盘随美债殖利率走升，加上台股止跌走涨带动

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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路透台北3月16日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周三早盘上扬。交易员表示，受到美国公债殖利率走升，加上台股止跌上涨，带动台债殖利率反弹；惟今晚美国联邦准备理事会(FED)将公布利率开会结果，市场观望气氛浓厚。
他们称，继美国FED利率决策会议后，下周还有台湾将央行召开理监事会，短线市场暂无明确方向，殖利率料将陷区间盘整。
〞今晚FED开会结果就会出来，大家都退场观望，殖利率根本打不高，就会昨天收盘附近晃。〞一位大型银行交易员说。
他们表示，市场关注今晚美国FED有无意外的举措，及会后声明措词，找寻未来方向；惟就台债而言，因上半年整体景气仍不佳，大环境有利债市，但以目前的殖利率水准已贴近银行资金成本，考量整体资金收益，多家大型银行已陆续转战外币债，在台债不会积极做多。
一位大型银行主管即称，除非下周央行强力降息，市场预期短多才会出来；但银行就整体资金运用收益考量，由于目前资金运用收益太差，即使有短多大型行库还是不会积极追价。
本地时间10:42，台湾股市 上涨0.66%。
交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率主要区间暂看在0.81-0.84%，五年公债105/5期发行前交易殖利率则在0.55-0.59%。
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