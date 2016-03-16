澳新汇市：商品价格疲软拖累澳新货币，日圆表现出众

新西兰央行周三表示，全球乳品价格低迷给该国乳品农场带来严重的财务压力，但银行体系足够强劲，能承受严峻低迷的情况。

风险偏好已然消退，市场等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)提供新的指引。即便数据显示新西兰第四季经常帐赤字降至26亿新西兰元，也未能提振人气。

避险的日圆是主要的受益者，新西兰元兑日圆 自周二高点下滑逾1日圆，至74.81日圆，本周至今累计跌2.4%，越发靠近2016年低点73.19。

澳元兑日圆 也走低，从周一触及的两个月高位86.40日圆跌至84.51。铁矿石价格大幅下挫6.8%，损及澳元。

澳元兑美元 下滑至0.7455，远离周一在0.76略下方触及的八个月高点。支撑位在0.7440附近，阻力位在0.7484。

市场目前静待美联储的利率前景指引，尤其是主席叶伦的记者会。(完)

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