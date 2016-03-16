澳新汇市：商品价格疲软拖累澳新货币，日圆表现出众

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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新西兰央行周三表示，全球乳品价格低迷给该国乳品农场带来严重的财务压力，但银行体系足够强劲，能承受严峻低迷的情况。
风险偏好已然消退，市场等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)提供新的指引。即便数据显示新西兰第四季经常帐赤字降至26亿新西兰元，也未能提振人气。
避险的日圆是主要的受益者，新西兰元兑日圆 自周二高点下滑逾1日圆，至74.81日圆，本周至今累计跌2.4%，越发靠近2016年低点73.19。
澳元兑日圆 也走低，从周一触及的两个月高位86.40日圆跌至84.51。铁矿石价格大幅下挫6.8%，损及澳元。
澳元兑美元 下滑至0.7455，远离周一在0.76略下方触及的八个月高点。支撑位在0.7440附近，阻力位在0.7484。
市场目前静待美联储的利率前景指引，尤其是主席叶伦的记者会。(完)
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(编译 汪红英/王兴亚；审校 戴素萍/张若琪)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。