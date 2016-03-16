金属期市：期铜在美联储会议前小幅波动，中国憧憬带来支撑

美国联邦储备理事会(美联储)在周二开始的两天会议上料维持指标利率不变，但同时将暗示，只要就业市场和通胀情况继续改善，升息并非遥不可及。

必和必拓 首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)周三表示，该公司预期铁矿石价格将下滑，因供应过剩将令价格“低迷更长一段时间”。

中国零售业正在裁减员工，推迟扩张计划，仓库库存也在增加，受消费者紧缩支出影响。(完)

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