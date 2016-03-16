金属期市：期铜在美联储会议前小幅波动，中国憧憬带来支撑

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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美国联邦储备理事会(美联储)在周二开始的两天会议上料维持指标利率不变，但同时将暗示，只要就业市场和通胀情况继续改善，升息并非遥不可及。
必和必拓 首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)周三表示，该公司预期铁矿石价格将下滑，因供应过剩将令价格“低迷更长一段时间”。
中国零售业正在裁减员工，推迟扩张计划，仓库库存也在增加，受消费者紧缩支出影响。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/陈宗琦；审校 张涛/杜明霞)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。