台湾汇市：台币盘初稳中偏升，外资略汇入且等待美联储会议

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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路透台北3月16日 - 台币兑美元 周三早盘实质交易持稳中走强，因台股扬升及外资略有汇入；市场在等待美国联邦储备理事会(FED)会议结论前，交投不算热络。
汇银人士表示，台股继上日大跌后今日又反弹，看来外资对台股的兴趣不减，持续汇入。周三稍晚则需注意台指期今日结算后外资在期货市场的动态。
〞台币不太动，大家把台币当避险货币，而且台股又稳，反正下去就有人会接，〞一家小型商银交易员表示。
但也有交易员认为，今晚美国FED言论不排除偏向鹰派，这令美元走势稍微强一点，各方目前倾向静待变数厘清。目前出口商虽略有抛汇，但整体而言量并不大。
本周二至周三美国联储储备理事会将召开议息会议，本地时间周四凌晨有最新结果。
本地时间10:38，韩元兑美元 报1,190.8，上日收在1,187.7；台股加权指数 则涨0.67%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇 报32.730/32.760，上日收在32.790。
今日台币实质交易区间在32.800-32.858，上日在32.761-32.869。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.780-32.850
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--《综述》美国零售销售疲弱，凸显经济前景面临的风险 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。