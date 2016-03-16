台湾汇市：台币盘初稳中偏升，外资略汇入且等待美联储会议

路透台北3月16日 - 台币兑美元 周三早盘实质交易持稳中走强，因台股扬升及外资略有汇入；市场在等待美国联邦储备理事会(FED)会议结论前，交投不算热络。

汇银人士表示，台股继上日大跌后今日又反弹，看来外资对台股的兴趣不减，持续汇入。周三稍晚则需注意台指期今日结算后外资在期货市场的动态。

〞台币不太动，大家把台币当避险货币，而且台股又稳，反正下去就有人会接，〞一家小型商银交易员表示。

但也有交易员认为，今晚美国FED言论不排除偏向鹰派，这令美元走势稍微强一点，各方目前倾向静待变数厘清。目前出口商虽略有抛汇，但整体而言量并不大。

本周二至周三美国联储储备理事会将召开议息会议，本地时间周四凌晨有最新结果。

本地时间10:38，韩元兑美元 报1,190.8，上日收在1,187.7；台股加权指数 则涨0.67%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇 报32.730/32.760，上日收在32.790。

今日台币实质交易区间在32.800-32.858，上日在32.761-32.869。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.780-32.850

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