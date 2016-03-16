《独家新闻》加拿大Mitel与美国Polycom迫于Elliott压力谈合并--消息

路透3月15日 - 消息人士周二表示，加拿大Mitel Networks Corp 正在商谈与美国同行Polycom Inc 合并一事，交易将使两家语音及电话设备提供商合二为一，同时也满足了对冲基金Elliott Management的需求。

据了解情况的消息人士透露，市值为11.1亿美元的较小的Mitel与Polycom进行了初步商洽，但商谈仍未有定论，最终的架构仍有待研究。

两家公司均对此不予置评。由于这属于私下交易商谈，上述消息人士不希望透露自己姓名。与任何合并商谈中的情形一样，该商谈有可能在最后一刻达成也有可能失败。

自去年10月以来维权投资者Elliott Management一直在呼吁两家公司合并，去年10月份这家规模为230亿美元的对冲基金披露在Polycom持股6.6%、在Mitel持股9.6%。

周三是Polycom股东任命年会候选董事的截止期限。Polycom市值为14.3亿美元。

Elliott对上述情况不发表评论。截至去年12月31日，其在Polycom的持股价值1.11亿美元。

Mitel股价过去12个月累计下跌逾30%，Polycom股价累计下跌约17%。

Mitel跌3.79%至9.13加元，Polycom跌0.64%至10.79美元。