重发-台湾债市：指标10年公债殖利率因台股反弹收升，FED决策前观望气氛浓厚

(重发以修改新闻提取代码) * 10年公债殖利率收升，因股市止跌反弹 * 部分银行转入五年券，带动殖利率收低 * 明日105/4殖利率暂看0.82-0.85% 路透台北3月16日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周三收升。交易员表 示，随美债殖利率走扬，加上台股止跌上涨，带动殖利率上扬；惟美国联邦准备理事会(FED )利率决策今晚即出炉，市场观望气氛浓厚。 他们指出，昨天10年券殖利率随着台股下跌而走低，今天在股市止跌走涨带动下，殖利 率跟着走升，惟FED和台湾央行利率决策出炉前，市场趋观望，交投显冷清。 美联储发言人在电子邮件中称，会议在1700GMT开始。会议声明定于周三1800GMT发布， 美联储主席叶伦将在1830GMT召开记者会。 〞这段期间混沌不明，市场观望气氛很浓。〞一位大型银行交易员说。 而相较于10年券交投冷清，今天五年券105/5 因先前殖利率弹幅较大，料 短线有机会反转走低，吸引银行买盘进驻，且有交易商进行极短线操作，带动殖利率下跌， 交投略转热络。 台湾股市周三收涨1%，表现明显优于其他亚股。分析师表示，3月台指期 今日拉 高结算，带动市场交投气氛偏多，尽管年线关口近在咫尺，但年线反压不容小觑，台股料续 在年线附近高档震荡整理。 交易员预估，明日10年热券105/4期殖利率区间暂看在0.82-0.85%；五年券105/5期发行 前交易区间则估在0.55-0.58%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 -0.85 0.5665% 0.5620-0.5790% 27.0 10 105/4 +0.65 0.8300% 0.8250-0.8319% 25.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4 0.8300% 5 105/5 0.5665% 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)