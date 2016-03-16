重发-台湾债市：指标10年公债殖利率因台股反弹收升，FED决策前观望气氛浓厚

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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(重发以修改新闻提取代码) * 10年公债殖利率收升，因股市止跌反弹 * 部分银行转入五年券，带动殖利率收低 * 明日105/4殖利率暂看0.82-0.85% 路透台北3月16日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周三收升。交易员表 示，随美债殖利率走扬，加上台股止跌上涨，带动殖利率上扬；惟美国联邦准备理事会(FED )利率决策今晚即出炉，市场观望气氛浓厚。 他们指出，昨天10年券殖利率随着台股下跌而走低，今天在股市止跌走涨带动下，殖利 率跟着走升，惟FED和台湾央行利率决策出炉前，市场趋观望，交投显冷清。 美联储发言人在电子邮件中称，会议在1700GMT开始。会议声明定于周三1800GMT发布， 美联储主席叶伦将在1830GMT召开记者会。 〞这段期间混沌不明，市场观望气氛很浓。〞一位大型银行交易员说。 而相较于10年券交投冷清，今天五年券105/5 因先前殖利率弹幅较大，料 短线有机会反转走低，吸引银行买盘进驻，且有交易商进行极短线操作，带动殖利率下跌， 交投略转热络。 台湾股市周三收涨1%，表现明显优于其他亚股。分析师表示，3月台指期 今日拉 高结算，带动市场交投气氛偏多，尽管年线关口近在咫尺，但年线反压不容小觑，台股料续 在年线附近高档震荡整理。 交易员预估，明日10年热券105/4期殖利率区间暂看在0.82-0.85%；五年券105/5期发行 前交易区间则估在0.55-0.58%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 -0.85 0.5665% 0.5620-0.5790% 27.0 10 105/4 +0.65 0.8300% 0.8250-0.8319% 25.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4 0.8300% 5 105/5 0.5665% 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。