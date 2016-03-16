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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 15:32 BJT

重发-台湾债市：指标10年公债殖利率因台股反弹收升，FED决策前观望气氛浓厚

(重发以修改新闻提取代码)
    * 10年公债殖利率收升，因股市止跌反弹
    * 部分银行转入五年券，带动殖利率收低
    * 明日105/4殖利率暂看0.82-0.85%

    路透台北3月16日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周三收升。交易员表
示，随美债殖利率走扬，加上台股止跌上涨，带动殖利率上扬；惟美国联邦准备理事会(FED
)利率决策今晚即出炉，市场观望气氛浓厚。
    
    他们指出，昨天10年券殖利率随着台股下跌而走低，今天在股市止跌走涨带动下，殖利
率跟着走升，惟FED和台湾央行利率决策出炉前，市场趋观望，交投显冷清。
    
    美联储发言人在电子邮件中称，会议在1700GMT开始。会议声明定于周三1800GMT发布，
美联储主席叶伦将在1830GMT召开记者会。
    
    〞这段期间混沌不明，市场观望气氛很浓。〞一位大型银行交易员说。
    
    而相较于10年券交投冷清，今天五年券105/5 因先前殖利率弹幅较大，料
短线有机会反转走低，吸引银行买盘进驻，且有交易商进行极短线操作，带动殖利率下跌，
交投略转热络。
    
     台湾股市周三收涨1%，表现明显优于其他亚股。分析师表示，3月台指期 今日拉
高结算，带动市场交投气氛偏多，尽管年线关口近在咫尺，但年线反压不容小觑，台股料续
在年线附近高档震荡整理。 
    
    交易员预估，明日10年热券105/4期殖利率区间暂看在0.82-0.85%；五年券105/5期发行
前交易区间则估在0.55-0.58%。  
           
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5   105/5                    -0.85     0.5665%  0.5620-0.5790%      27.0
 10   105/4                    +0.65     0.8300%  0.8250-0.8319%      25.5
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选                      
  30    104/11                      没有成交
  20    104/14                      没有成交
  10     105/4                       0.8300%
   5     105/5                       0.5665%
   3     104/1                      没有成交
   2    104/10                      没有成交
 (完)         
   

 (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)

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