韩国金融市场：韩股和韩元变动不大，投资者等待美联储政策决定

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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“我们看到海外资金持续进入股市，但在美联储政策会议结果出来之前，警惕情绪较浓厚，交易员在观望，”富国证券分析师Kim Sung-hwan表示。
中午时分，外国投资者买超韩股423亿韩元。
建筑类股 跌2.9%，现代建设 重挫6.8%。但三星工程建设 涨5.6%，支撑股指。
韩元兑美元 早盘下跌，但路透报导称国际清算银行最近买入韩国公债后，韩元削减部分跌幅。
韩元兑美元 报1,190.9韩元，较周二收盘价1,187.7跌0.3%。报导公布前韩元跌约0.5%。
6月三年期公债期货 跌0.07点报109.98。
0232GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,190.9 1,187.7
日圆/韩元 10.4899/52 10.5441
韩国公债期货 * 109.98 110.05
韩国综合股价指数 1,975.14 1,969.97
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。