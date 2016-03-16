韩国金融市场：韩股和韩元变动不大，投资者等待美联储政策决定

“我们看到海外资金持续进入股市，但在美联储政策会议结果出来之前，警惕情绪较浓厚，交易员在观望，”富国证券分析师Kim Sung-hwan表示。

中午时分，外国投资者买超韩股423亿韩元。

建筑类股 跌2.9%，现代建设 重挫6.8%。但三星工程建设 涨5.6%，支撑股指。

韩元兑美元 早盘下跌，但路透报导称国际清算银行最近买入韩国公债后，韩元削减部分跌幅。

韩元兑美元 报1,190.9韩元，较周二收盘价1,187.7跌0.3%。报导公布前韩元跌约0.5%。

6月三年期公债期货 跌0.07点报109.98。

0232GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,190.9 1,187.7

日圆/韩元 10.4899/52 10.5441

韩国公债期货 * 109.98 110.05

韩国综合股价指数 1,975.14 1,969.97

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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