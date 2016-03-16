日本股市：早盘下跌，夏普受鸿海推迟收购的报导拖累大跌

“在此之前，我们见到市场出现了富有意义的短暂停歇，在昨日日本央行声明发布后市场中存在一种确信的气氛。”

夏普下挫逾9%。此前据彭博报导，未透露姓名的消息人士称，鸿海或推迟夏普收购案，寻求进一步了解夏普的财务状况。(bloom.bg/1pn4SQs)

发那科(Fanuc) 跌2.8%至一周低点，瑞士信贷将该股评级从中性下调至表现劣于大盘，并下调其目标价。

索尼 逆势上涨4.2%至六周半高点。

日本东证股价指数(TOPIX) 跌0.36%至1,367.08点。33个分项指数除六个之外其余早盘收市均下跌。