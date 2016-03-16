日本股市：早盘下跌，夏普受鸿海推迟收购的报导拖累大跌

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“在此之前，我们见到市场出现了富有意义的短暂停歇，在昨日日本央行声明发布后市场中存在一种确信的气氛。”
夏普下挫逾9%。此前据彭博报导，未透露姓名的消息人士称，鸿海或推迟夏普收购案，寻求进一步了解夏普的财务状况。(bloom.bg/1pn4SQs)
发那科(Fanuc) 跌2.8%至一周低点，瑞士信贷将该股评级从中性下调至表现劣于大盘，并下调其目标价。
索尼 逆势上涨4.2%至六周半高点。
日本东证股价指数(TOPIX) 跌0.36%至1,367.08点。33个分项指数除六个之外其余早盘收市均下跌。
JPX日经400指数 跌0.37%至12,353.70点。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。