《中国已公布新股发行上市日程表》--3月16日

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 3/17 深 通宇通讯 002792 *3,750 *22.94 *9.74 东北证券 3/21 3/18 深 坚朗五金 002791 不超过5,669 -- -- 安信证券 3/22 3/21 沪 赛 福 天 732028 5,520 -- -- 广发证券 3/23 3/22 深 景 嘉 微 300474 3,350 -- -- 国泰君安 3/24 3/23 沪 康 普 顿 732798 不超过2,500 -- -- 光大证券 3/25 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 3/16 沪 华钰矿业 5,200 7.18 22.97 中信证券 -- 沪 白云电器 4,910 8.50 22.97 中信证券 -- 深 蓝海华腾 1,300 18.75 19.83 中泰证券 -- 深 名 家 汇 3,000 8.58 22.96 恒泰长财 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。