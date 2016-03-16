中国汇市：人民币早盘随中间价续跌近百点，美联储决议公布前美元略强势

* 人民币早盘继续紧跟中间价下跌近百点

* 美元仍显强势，市场提前反应美议息会议

* 人民币弹性上升，续跟国际市场波动

* 无趋势性贬值，大区间波动概率大

路透上海3月16日 - 人民币兑美元即期 周三早盘继续紧跟中间价下跌近百点。交易员称，市场预期美联储周四凌晨议息会议维持利率不变但会后声明偏鹰派，市场提前反应美元略显强势，但人民币并无贬值趋势，维持大区间波动概率偏大。

他们并指出，确保一篮子货币基本稳定情况下，人民币波动加大很正常，因中间价连续调整，客盘购汇需求略有增加，但大行仍会控制调整节奏，即便后续国际美元偏强，人民币仍不大可能跌破前期6.55元附近阶段低点。

“人民币基本跟着国际市场走，当然总体还在可控范围之内，比之前的（趋势贬值）情况好很多。”一外资行交易员称。

北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.5205元，上日收报6.5106元。今日人民币兑美元中间价 报6.5172元，上日中间价为6.5079元。人民币兑美元即期成交额 为64.67亿美元，上日半日为83亿美元。

全球汇市方面，美元周三盘初基本持平，市场等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)给出新的指引，而乳品价格令人失望地下跌推动新西兰元全线走低。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7045元, 上日尾盘为6.7025元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5178元, 上一交易日尾盘报6.5117元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5194；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。