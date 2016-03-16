中国汇市：人民币早盘随中间价续跌近百点，美联储决议公布前美元略强势

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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* 人民币早盘继续紧跟中间价下跌近百点
* 美元仍显强势，市场提前反应美议息会议
* 人民币弹性上升，续跟国际市场波动
* 无趋势性贬值，大区间波动概率大
路透上海3月16日 - 人民币兑美元即期 周三早盘继续紧跟中间价下跌近百点。交易员称，市场预期美联储周四凌晨议息会议维持利率不变但会后声明偏鹰派，市场提前反应美元略显强势，但人民币并无贬值趋势，维持大区间波动概率偏大。
他们并指出，确保一篮子货币基本稳定情况下，人民币波动加大很正常，因中间价连续调整，客盘购汇需求略有增加，但大行仍会控制调整节奏，即便后续国际美元偏强，人民币仍不大可能跌破前期6.55元附近阶段低点。
“人民币基本跟着国际市场走，当然总体还在可控范围之内，比之前的（趋势贬值）情况好很多。”一外资行交易员称。
北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.5205元，上日收报6.5106元。今日人民币兑美元中间价 报6.5172元，上日中间价为6.5079元。人民币兑美元即期成交额 为64.67亿美元，上日半日为83亿美元。
全球汇市方面，美元周三盘初基本持平，市场等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)给出新的指引，而乳品价格令人失望地下跌推动新西兰元全线走低。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7045元, 上日尾盘为6.7025元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5178元, 上一交易日尾盘报6.5117元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5194；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。