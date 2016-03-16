香港个股：橙天嘉禾获腾讯、万达等入股旗下子公司，股价曾大涨逾两成

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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路透香港3月16日 - 香港电影制作及发行商--橙天嘉禾娱乐（集团）有限公司 周三宣布，获三名投资者以合共4亿元人民币，认购旗下在内地从事影城营运管理的橙天嘉禾影城（中国）13.79%经扩大后股权。其股价早盘一度大涨逾两成。
该三名投资者包括：信业股权投资管理有限公司、北京微影时代科有限公司及一家国内私募投资基金管理公司，分别出资2亿、1.5亿及5,000万元，完成后将分别持有橙天嘉禾影城（中国）6.9%、5.17%及1.72%股权。其中北京微影股东包括腾讯 和万达。
橙天嘉禾早盘股价最多大涨24%，早盘收市升18%，报0.59港元。
橙天嘉禾影城（中国）去年上半年的除税后净亏损为2,705万元人民币。
橙天嘉禾表示，策略性投资者透过认购协议参与公司，为资本开支提供了强劲的持续资金来源，以支持其影城营运业务之未来发展，并可藉该等策略性投资者合作，提升公司于电影行业内的声誉及地位。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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