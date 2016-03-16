香港个股：橙天嘉禾获腾讯、万达等入股旗下子公司，股价曾大涨逾两成

路透香港3月16日 - 香港电影制作及发行商--橙天嘉禾娱乐（集团）有限公司 周三宣布，获三名投资者以合共4亿元人民币，认购旗下在内地从事影城营运管理的橙天嘉禾影城（中国）13.79%经扩大后股权。其股价早盘一度大涨逾两成。

该三名投资者包括：信业股权投资管理有限公司、北京微影时代科有限公司及一家国内私募投资基金管理公司，分别出资2亿、1.5亿及5,000万元，完成后将分别持有橙天嘉禾影城（中国）6.9%、5.17%及1.72%股权。其中北京微影股东包括腾讯 和万达。

橙天嘉禾表示，策略性投资者透过认购协议参与公司，为资本开支提供了强劲的持续资金来源，以支持其影城营运业务之未来发展，并可藉该等策略性投资者合作，提升公司于电影行业内的声誉及地位。（完）