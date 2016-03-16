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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 12:08 BJT

《汇市简讯》英镑/美元走软，等待英国就业数据公布

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* 由于美元温和走强，英镑/美元在亚洲盘跌20个点--延续海外市场1%的跌势

* 陷于窄幅交投

* 在美联储公布决议前，英国就业数据是首要的英国事件性风险

* 动量指标呈负面，五、10和20日移动均线走势冲突--中性走势确立

* 上周所及1.4119美元低点以及稍早亚洲盘中高点1.4158分别为初步支撑位/阻力位

* 相关技术图表请点选： reut.rs/1UeV7AK

(完)

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