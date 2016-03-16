《汇市简讯》英镑/美元走软，等待英国就业数据公布

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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* 由于美元温和走强，英镑/美元在亚洲盘跌20个点--延续海外市场1%的跌势
* 陷于窄幅交投
* 在美联储公布决议前，英国就业数据是首要的英国事件性风险
* 动量指标呈负面，五、10和20日移动均线走势冲突--中性走势确立
* 上周所及1.4119美元低点以及稍早亚洲盘中高点1.4158分别为初步支撑位/阻力位
* 相关技术图表请点选： reut.rs/1UeV7AK
(完)
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全部现汇报价 (编译 郑茵 审校 许娜)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。