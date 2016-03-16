中国货币市场：隔夜资金供需略显紧平衡，但流动性整体稳定局面未改

路透上海3月16日 - 中国银行间市场周三主要回购利率仍变动甚微。尽管隔夜资金供需略显紧平衡，但因短期内抽水流动性的因素影响力度有限，资金面整体稳定的局面未改。

交易员并指出，由于隔夜回购的低成本优势更为明显，机构也更倾向于滚动融入隔夜资金，一旦供给略有收敛，该期限品种也会首先受影响，不过整体资金供给仍相对充足，市场信心也较为平稳。

“有一点点（收敛）吧，跟之前比肯定没那么松，就是隔夜稍微明显一点，七天以上都没啥问题，”华东一银行交易员称。

她表示，短期内例行缴准以及月中缴税对资金面都会有些扰动，但总体影响应不大且持续时间有限，“还好，大家心态也没有太大变化。”

上海一银行交易员谈到，降准后公开市场逆回购存量已回落至千亿以下，这也为央行的短期流动性调控预留出更多空间，结合央行此前维稳资金面的反复表态，资金稳中略偏松的总体基调应会延续。

央行公开市场今日进行200亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率仍为2.25%，与今日150亿元的到期量相比，单日净投放资金50亿元。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9451 1.9450 +0.01

七天 2.2839 2.2893 -0.54

14天 2.4786 2.4987 -2.01

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.3750 1.1300 +124.50

七天 2.4400 2.2100 +23.00

14天 2.4100 1.9050 +50.50

回购定盘利率 其中:隔夜 1.9600 1.9600 +0.00

七天 2.3400 2.3300 +1.00

14天 2.4900 2.5100 -2.00

Shibor

其中:隔夜 1.9560 1.9530 +0.30

七天 2.2820 2.2810 +0.10

三个月 2.7930 2.7930 +0.00