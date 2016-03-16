中国货币市场：隔夜资金供需略显紧平衡，但流动性整体稳定局面未改

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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路透上海3月16日 - 中国银行间市场周三主要回购利率仍变动甚微。尽管隔夜资金供需略显紧平衡，但因短期内抽水流动性的因素影响力度有限，资金面整体稳定的局面未改。
交易员并指出，由于隔夜回购的低成本优势更为明显，机构也更倾向于滚动融入隔夜资金，一旦供给略有收敛，该期限品种也会首先受影响，不过整体资金供给仍相对充足，市场信心也较为平稳。
“有一点点（收敛）吧，跟之前比肯定没那么松，就是隔夜稍微明显一点，七天以上都没啥问题，”华东一银行交易员称。
她表示，短期内例行缴准以及月中缴税对资金面都会有些扰动，但总体影响应不大且持续时间有限，“还好，大家心态也没有太大变化。”
上海一银行交易员谈到，降准后公开市场逆回购存量已回落至千亿以下，这也为央行的短期流动性调控预留出更多空间，结合央行此前维稳资金面的反复表态，资金稳中略偏松的总体基调应会延续。
央行公开市场今日进行200亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率仍为2.25%，与今日150亿元的到期量相比，单日净投放资金50亿元。
以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9451 1.9450 +0.01
七天 2.2839 2.2893 -0.54
14天 2.4786 2.4987 -2.01
上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.3750 1.1300 +124.50
七天 2.4400 2.2100 +23.00
14天 2.4100 1.9050 +50.50
回购定盘利率 其中:隔夜 1.9600 1.9600 +0.00
七天 2.3400 2.3300 +1.00
14天 2.4900 2.5100 -2.00
Shibor
其中:隔夜 1.9560 1.9530 +0.30
七天 2.2820 2.2810 +0.10
三个月 2.7930 2.7930 +0.00
（完） (发稿 边竞；审校 张喜良)
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