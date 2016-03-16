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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 12:18 BJT

中国新债：农发行下周一将增发至多270亿元五期固息债，期限1-10年

路透上海3月16日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一(21日)招标增发至多270亿元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年。

上述五期债为该行今年1-5期的增发债，票面利率分别为2.47%、2.77%、3.01%、3.32%和3.33%。

具体发行条款如下：

2016年1-5期增发债

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招标规模上限 1/5/10年：60亿元；3年：50亿元；7年：40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：3月21日下午14:00-15:00

7/10年：3月21日下午14:00-15:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 3月23日

起息日 2016/1/6

发行期 3/22-3/23

上市日 3月25日

基本承销额 无

承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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