中国新债：农发行下周一将增发至多270亿元五期固息债，期限1-10年

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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路透上海3月16日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一(21日)招标增发至多270亿元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年。
上述五期债为该行今年1-5期的增发债，票面利率分别为2.47%、2.77%、3.01%、3.32%和3.33%。
具体发行条款如下：
2016年1-5期增发债
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招标规模上限 1/5/10年：60亿元；3年：50亿元；7年：40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：3月21日下午14:00-15:00
7/10年：3月21日下午14:00-15:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 3月23日
起息日 2016/1/6
发行期 3/22-3/23
上市日 3月25日
基本承销额 无
承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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