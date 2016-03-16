中国新债：农发行下周一将增发至多270亿元五期固息债，期限1-10年

路透上海3月16日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一(21日)招标增发至多270亿元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年。

上述五期债为该行今年1-5期的增发债，票面利率分别为2.47%、2.77%、3.01%、3.32%和3.33%。