澳洲个股：必和必拓首席执行官称看空铁矿石价格，但公司仍能盈利

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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路透墨尔本3月16日 - 全球最大矿产企业必和必拓(BHP Billiton) 首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)周三称，该公司认为铁矿石价格将下滑，供应过剩料将使价格“在较长时间内保持下滑状态”。
“我们相对看空铁矿石价格，看空力度可能要大过任何其他已加入必和必拓资产组合的大宗商品，”麦安哲在墨尔本一次商业会议上表示。
他表示，由于成本削减意味着矿商仍具有盈利性，所以新供应将继续增加，但随着中国经济重心已转移出重工业，供应增速迟早会超过需求。
“所以我们认为最终过剩的供应将会拖累(铁矿石)价格低于当前水平，”他表示。
麦安哲还表示，必和必拓拥有追逐交易的财务灵活性，但没有并购活动照样也能实现成长。他重申，公司将聚焦核心业务，如铁矿石、铜、石油和冶金用煤等，未来还可能发展钾矿业务。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。