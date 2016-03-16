澳洲个股：必和必拓首席执行官称看空铁矿石价格，但公司仍能盈利

路透墨尔本3月16日 - 全球最大矿产企业必和必拓(BHP Billiton) 首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)周三称，该公司认为铁矿石价格将下滑，供应过剩料将使价格“在较长时间内保持下滑状态”。

“我们相对看空铁矿石价格，看空力度可能要大过任何其他已加入必和必拓资产组合的大宗商品，”麦安哲在墨尔本一次商业会议上表示。

他表示，由于成本削减意味着矿商仍具有盈利性，所以新供应将继续增加，但随着中国经济重心已转移出重工业，供应增速迟早会超过需求。

“所以我们认为最终过剩的供应将会拖累(铁矿石)价格低于当前水平，”他表示。