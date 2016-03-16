欧洲个股：美国律所称，将为受大众排放丑闻影响的欧洲客户提出索赔

路透柏林3月15日 - 美国律师事务所Hausfeld表示，该公司将为受到大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)排放丑闻影响的欧洲客户提出索赔。这将增加这家德国汽车厂商所面临的法律挑战。

德国律所TISAB周一表示，大众的278名机构投资者已就该公司在尾气排放丑闻中违背资本市场责任，提起金额为32.6亿欧元(36.2亿美元)的诉讼。

Hausfeld在给大众最高管理层和董事长的信中呼吁该公司的高层在3月底前召开会议，讨论欧洲客户可能提出的索赔问题。

Hausfeld柏林办公司通过电子邮件向路透发送了该信的复件。