欧洲个股：美国律所称，将为受大众排放丑闻影响的欧洲客户提出索赔

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透柏林3月15日 - 美国律师事务所Hausfeld表示，该公司将为受到大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)排放丑闻影响的欧洲客户提出索赔。这将增加这家德国汽车厂商所面临的法律挑战。
德国律所TISAB周一表示，大众的278名机构投资者已就该公司在尾气排放丑闻中违背资本市场责任，提起金额为32.6亿欧元(36.2亿美元)的诉讼。
Hausfeld在给大众最高管理层和董事长的信中呼吁该公司的高层在3月底前召开会议，讨论欧洲客户可能提出的索赔问题。
Hausfeld柏林办公司通过电子邮件向路透发送了该信的复件。
大众未回复寻求置评的电话。(完) (编译 汪红英；审校 许娜)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
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