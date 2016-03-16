全球金融：外资1月连续第二个月卖出美国公债--美财政部

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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路透纽约3月15日 - 美国财政部周二公布的数据显示，由于市场参与者预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年会数次升息，1月外资连续第二个月卖出美国公债。
外资1月卖出504亿美元美国公债，12月为卖出359亿美元。外资在过去七个月中有五个月卖出美国公债。
外国官方机构(主要为央行)卖出572亿美元的美国公债，抵消民间投资者买入76亿美元公债的影响。
中国1月的美国公债持仓连续第二个月下降，至1.238万亿(兆)美元，但仍是美国公债的最大持有国。
美国公债的第二大持有国--日本的美债持仓增至1.124万亿美元，为七个月以来首次增持。
整体上，1月外国央行持有的美国公债从前月的6.148万亿美元增至6.183万亿美元。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。