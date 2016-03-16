全球金融：外资1月连续第二个月卖出美国公债--美财政部

路透纽约3月15日 - 美国财政部周二公布的数据显示，由于市场参与者预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年会数次升息，1月外资连续第二个月卖出美国公债。

外资1月卖出504亿美元美国公债，12月为卖出359亿美元。外资在过去七个月中有五个月卖出美国公债。

外国官方机构(主要为央行)卖出572亿美元的美国公债，抵消民间投资者买入76亿美元公债的影响。

中国1月的美国公债持仓连续第二个月下降，至1.238万亿(兆)美元，但仍是美国公债的最大持有国。

美国公债的第二大持有国--日本的美债持仓增至1.124万亿美元，为七个月以来首次增持。