《全球主要央行动态》--3月10日-3月17日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月10日-3月17日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变，但下调了今年收紧货币政策步伐的预期，尽管美国经济持续增长，且就业市场稳健，但全球经济疲弱仍给决策者带来压力。美联储在政策声明中称，温和的经济扩张和“强劲的就业增长”，使得今年升息是合适的。新的预期表明，大部分决策者认为年底前升息两次，每次25个基点是合适的，12月时预估为四次。

**欧洲**

欧洲央行下调所有三大利率并扩大资产购买规模，但央行总裁德拉吉随后暗示将来不会进一步降息，削弱了新举措的刺激效应。此次行动的力度超过预期：资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元；主要再融资利率从0.05%下调至零；将存款利率下调10个基点至负0.40%；隔夜贷款利率从0.3%下调至0.25%。欧洲央行称，还将开始购买企业债，并推出新一轮四批低成本贷款计划，让资金透过银行进入实体经济。

欧洲央行展开后卫行动，力图打消投资者对央行新政的疑虑。此前总裁德拉吉在宣布新一轮刺激政策的同时，暗示降息周期将暂告一段，令新政产生的市场效应大打折扣。多位欧洲央行高阶官员公开和非公开地发表讲话，力挺德拉吉宣布的新政，但他们中的一些人也承认，央行向金融市场传递的信息含混不清。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，欧洲央行的负利率政策正面临局限。

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛表示，法国今年经济增长料低于欧洲央行预期的欧元区增速1.4%。

根据简报资料显示，瑞典央行总裁英韦斯在一场演说中表示，瑞典货币政策已将其他国家的政策纳入考量。“像瑞典这样的小型开放经济体，严重依赖全世界，无法忽略其他国家的情况或国际利率水平，”演讲稿摘要声明称。

瑞典央行第一副总裁约希尼克称，如果瑞典克朗也快速升值，该央行仍将准备采取行动。

**日本**

日本央行维持货币政策不变，但对经济发出了更为黯淡的看法，还就通胀预期下降发出警告，这暗示全球不利因素或许证明该央行未来应该推出更多刺激措施。日本央行还决定免于对900亿美元货币储备基金(MRF)实行负利率，因之前证券行业警告称负利率可能导致投资资金转为银行存款。

日本央行总裁黑田东彦表示，仍有空间将利率降至负0.5%左右，而目前外界认为，公众对1月负利率政策决定的诟病恐会阻碍其继续推进该政策。黑田东彦表示，他无法明确指出再度扩大刺激举措时会采用何种政策工具，因这取决于当时的经济情况 。他还称，不认为除了货币储备基金(MRF)之外，还能允许更多免于适用央行负利率政策的特例空间 。

**大中华区**

中国央行行长周小川表示，比较稳健的货币政策配合其他宏观调控措施，就可以实现经济增长目标；除非国际、国内发生重大风险事件，中国无须采用过度的货币政策刺激，也不会倚重汇率贬值来提高出口竞争力。

周小川称，中国杠杆率过高，相当一部分表现在工业企业。如果高杠杆无法解决，企业调整、整合的难度也会很大。需要发展直接融资，减少债务杠杆，这有利于企业重组。

中国央行行长助理杨子强表示，今年央行将探索开发各类“债贷”结合、“股债”结合等融资工具，支持企业调整债务结构和兼并重组；并探索开展不良资产证券化，支持银行加快处置不良资产。

台湾央行总裁彭淮南指出，从台湾、韩国及中国的2月出口均呈衰退来看，台湾要达成主计总处预估今年经济成长率1.47%，〞必须要加倍努力〞；台湾目前的货币政策已经很宽松。

针对外界认为台湾央行应提高通膨来帮助薪资成长，央行表示，物价稳定有助于经济持续成长，目前国际间倡议的〞工资带动型成长策略〞则要政府、企业和劳工各方面多管齐下。

**澳新**

澳洲央行表示，经济持续成长有“合理前景”，而且判断年初全球市场动荡是否预示更糟糕的形势仍为时过早。澳洲央行在3月1日政策会议记录中表示，低通胀将为必要时放松政策提供空间，但只有当宽松政策“适合向需求提供支撑”时才会行动。央行在此会议上决定，连续第10个月维持隔夜拆款利率于纪录低位2.0%不变。

新西兰央行表示，通胀预期是货币政策的重要议题。新西兰央行助理总裁John McDermott指称，“各类指标的通胀预期近来明显下滑，对央行来说这是一个隐忧，为低利率设定的必要性提供了支持。”

澳洲央行助理总裁德贝尔称，澳洲央行希望看到澳元汇率从当前水准下滑，但在其他很多国家都希望压低本币汇率的情况下，很难实现这一点。

新西兰央行表示，全球乳品价格低迷给该国乳牛场带来严重的财务压力，但银行体系足够强劲，能承受严峻低迷的情况 。从新西兰央行研究模型中的较差情况来看，全球乳品价格暴跌可能给该国银行业利润带来压力，同时中国经济放缓给乳品业这个新西兰主要出口获利行业造成严重破坏 。

**其他**

埃及央行令埃及镑贬值，并称将采取更为灵活的汇率机制，旨在恢复市场均衡，缓解对企业活动及信心造成打压的外汇短缺压力。

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱表示，全球的“非传统”货币政策应有其限度。此前欧洲央行推出一套大胆的宽松方案。

印尼央行副总裁Mirza Adityaswara称，该央行正在观察中国和日本的汇率政策，以防出现货币战，但其不会被卷入任何竞争性贬值活动。

印度央行总裁拉詹呼吁全球央行采取一项机制来评估央行行动的广泛影响，包括目前正在采用的非常规货币政策。

菲律宾央行总裁泰谭柯表示，菲律宾央行正在观察其他央行的政策决定，但并不需要在制定本国货币政策时与其保持一致。

墨西哥央行总裁卡斯腾斯表示，该行对于意外升息及新汇率干预政策的成果感到满意，“必要时”将再度采取行动。

(完)

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