台湾债市：国际债券流动量提供者制度3月底前公告实施--柜买中心

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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路透台北3月16日 - 为活络国际债券次级市场流动性，台湾柜台买卖中心周三表示，已建置国际债券流动量提供者制度，全案预计于3月底前公告市场实施。
柜买中心指出，国际债券发行人于发行时，即应指定至少一家证券自营商或银行担任流动量提供者，并以债券发行期间是否逾七年为分界点。若发行期间逾七年者，流动量提供者每日应于营业时间内在柜买中心网站揭示买卖双向参考报价。
若发行期间为七年以下者，柜买中心称，流动量提供者应透过国际债券交易系统于每营业日上午9:00-12:00持续提供买卖双向确定报价，且报价揭示对象应达10家以上的系统参与者。
另在买卖报价价差部分，债券存续期间为五年以下者，不得逾0.5元，存续期间大于五年以上不超过七年者，不得逾0.8元，以提升次级市场的活络度。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。