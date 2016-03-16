台湾债市：国际债券流动量提供者制度3月底前公告实施--柜买中心

路透台北3月16日 - 为活络国际债券次级市场流动性，台湾柜台买卖中心周三表示，已建置国际债券流动量提供者制度，全案预计于3月底前公告市场实施。

柜买中心指出，国际债券发行人于发行时，即应指定至少一家证券自营商或银行担任流动量提供者，并以债券发行期间是否逾七年为分界点。若发行期间逾七年者，流动量提供者每日应于营业时间内在柜买中心网站揭示买卖双向参考报价。

若发行期间为七年以下者，柜买中心称，流动量提供者应透过国际债券交易系统于每营业日上午9:00-12:00持续提供买卖双向确定报价，且报价揭示对象应达10家以上的系统参与者。