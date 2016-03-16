《全球汇市》美元持稳等待美联储会议结果，新西兰元和英镑承压

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1096 1.1108 -0.11 +2.17 1.0860 美元/日圆 113.40 113.17 +0.20 -5.74 120.30 欧元/日圆 125.86 125.67 +0.15 -3.53 130.47 美元/瑞郎 0.9875 0.9869 +0.06 -1.43 1.0018 英镑/美元 1.4126 1.4151 -0.18 -4.15 1.4738 美元/加元 1.3358 1.3353 +0.04 -3.48 1.3839 美元/离岸人民币 6.5180 6.5111 +0.11 -0.76 6.5680 澳元/美元 0.7464 0.7456 +0.11 +2.60 0.7275 新西兰元/美元 0.6607 0.6599 +0.12 -3.19 0.6825 澳元/日圆 84.650 84.360 +0.34 -3.39 87.620 新西兰元/日圆 74.950 74.680 +0.36 -8.58 81.980 英镑/日圆 160.22 160.13 +0.06 -9.59 177.22 澳元/新西兰元 1.1292 1.1288 +0.04 +5.89 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 陈宗琦/张若琪/刘秀红/王洋/王兴亚；审校 于春红/艾茂林/孙茉莉/杜明霞)