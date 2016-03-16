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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 14:10 BJT

《全球汇市》美元持稳等待美联储会议结果，新西兰元和英镑承压

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1096  1.1108  -0.11  +2.17  1.0860
    美元/日圆            113.40  113.17  +0.20  -5.74  120.30
    欧元/日圆         125.86  125.67  +0.15  -3.53  130.47
    美元/瑞郎            0.9875  0.9869  +0.06  -1.43  1.0018
    英镑/美元            1.4126  1.4151  -0.18  -4.15  1.4738
    美元/加元            1.3358  1.3353  +0.04  -3.48  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5180  6.5111  +0.11  -0.76  6.5680
    澳元/美元            0.7464  0.7456  +0.11  +2.60  0.7275
    新西兰元/美元        0.6607  0.6599  +0.12  -3.19  0.6825
    澳元/日圆         84.650  84.360  +0.34  -3.39  87.620
    新西兰元/日圆     74.950  74.680  +0.36  -8.58  81.980
    英镑/日圆         160.22  160.13  +0.06  -9.59  177.22
    澳元/新西兰元     1.1292  1.1288  +0.04  +5.89  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 陈宗琦/张若琪/刘秀红/王洋/王兴亚；审校 于春红/艾茂林/孙茉莉/杜明霞)

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