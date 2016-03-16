《全球汇市》美元持稳等待美联储会议结果，新西兰元和英镑承压

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1096 1.1108 -0.11 +2.17 1.0860 美元/日圆 113.40 113.17 +0.20 -5.74 120.30 欧元/日圆 125.86 125.67 +0.15 -3.53 130.47 美元/瑞郎 0.9875 0.9869 +0.06 -1.43 1.0018 英镑/美元 1.4126 1.4151 -0.18 -4.15 1.4738 美元/加元 1.3358 1.3353 +0.04 -3.48 1.3839 美元/离岸人民币 6.5180 6.5111 +0.11 -0.76 6.5680 澳元/美元 0.7464 0.7456 +0.11 +2.60 0.7275 新西兰元/美元 0.6607 0.6599 +0.12 -3.19 0.6825 澳元/日圆 84.650 84.360 +0.34 -3.39 87.620 新西兰元/日圆 74.950 74.680 +0.36 -8.58 81.980 英镑/日圆 160.22 160.13 +0.06 -9.59 177.22 澳元/新西兰元 1.1292 1.1288 +0.04 +5.89 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 陈宗琦/张若琪/刘秀红/王洋/王兴亚；审校 于春红/艾茂林/孙茉莉/杜明霞)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。