台湾股市：收涨1%明显优于亚股，台指期拉高结算后仍看FOMC决议

路透台北3月16日 - 台湾股市周三收涨1%，表现明显优于其他亚股。分析师表示，3月台指期 今日拉高结算，带动市场交投气氛偏多，尽管年线关口近在咫尺，但年线反压不容小觑，台股料续在年线附近高档震荡整理，后续关注美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会议利率决策。

台湾加权股价指数 收高1.02%至8,699.14点；年线目前约位于8,706点。今日成交初值 为940.87亿台币，上交易日修正后为1,165.96亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，资金行情推升台股持续盘坚，但随着年线反压逼近，短线大盘指数上档空间有限，暂在年线附近盘整；而市场投机氛围仍在，料将追逐类股轮涨标的，维持台股交投热度，明日指数主要区间暂看在8,600-8,800点。

〞只要FOMC不要马上升息，台股就不会怎样。〞他说。

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)在3月15-16日召开货币政策会议，并将于16日宣布利率决议，美联储主席叶伦也将于会后举行记者会。

此外，保德信中小型股基金经理人叶献文指出，欧洲央行维持宽松货币政策，风险性资产重获青睐，台股受惠热钱流入。目前外资期货、现货维持偏多操作态势，倘若外资在台指期多单维持在2万5千口以上，态度可偏多解读，本周关注美联储利率决策会议。

目前外资仍同步做多台股期现货，上日外资小幅加码台指期净多单部位至3.45万口，关注外资在台指期换仓情形。上日外资也连续13个交易日买超台股现货共计955.23亿台币。

亚洲股市周三有涨有跌，美元表现迟滞，市场焦急等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)就今年加息前景给出指引。