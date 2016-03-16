台湾股市：收涨1%明显优于亚股，台指期拉高结算后仍看FOMC决议

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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路透台北3月16日 - 台湾股市周三收涨1%，表现明显优于其他亚股。分析师表示，3月台指期 今日拉高结算，带动市场交投气氛偏多，尽管年线关口近在咫尺，但年线反压不容小觑，台股料续在年线附近高档震荡整理，后续关注美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会议利率决策。
台湾加权股价指数 收高1.02%至8,699.14点；年线目前约位于8,706点。今日成交初值 为940.87亿台币，上交易日修正后为1,165.96亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，资金行情推升台股持续盘坚，但随着年线反压逼近，短线大盘指数上档空间有限，暂在年线附近盘整；而市场投机氛围仍在，料将追逐类股轮涨标的，维持台股交投热度，明日指数主要区间暂看在8,600-8,800点。
〞只要FOMC不要马上升息，台股就不会怎样。〞他说。
美联储联邦公开市场委员会(FOMC)在3月15-16日召开货币政策会议，并将于16日宣布利率决议，美联储主席叶伦也将于会后举行记者会。
此外，保德信中小型股基金经理人叶献文指出，欧洲央行维持宽松货币政策，风险性资产重获青睐，台股受惠热钱流入。目前外资期货、现货维持偏多操作态势，倘若外资在台指期多单维持在2万5千口以上，态度可偏多解读，本周关注美联储利率决策会议。
目前外资仍同步做多台股期现货，上日外资小幅加码台指期净多单部位至3.45万口，关注外资在台指期换仓情形。上日外资也连续13个交易日买超台股现货共计955.23亿台币。
亚洲股市周三有涨有跌，美元表现迟滞，市场焦急等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)就今年加息前景给出指引。
本地时间13:58，亚洲主要股市涨跌互见，中国股市沪综指 涨0.17%，日股 跌0.74%，至于MSCI亚太明晟指数 则跌0.13%。(完)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。