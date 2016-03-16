《路透晚报》--3月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：有政策储备来稳定经济，金融首要任务是支持实体经济--总理

面对经济下行压力不减和未富先老的现实，中国总理李克强在两会记者招待会上明确表态，一旦经济滑出合理区间，中国有政策储备。中国降息降准以及定向降准都不是“量化宽松”，金融的首要任务还是要支持实体经济发展；而完善和改革金融监管制度是一个过程，当前各部门和地方还是要“守土有责”。

--中国财政：1-2月财政收入同比增速继续放缓，债务付息支出增逾17%

经济下行压力不减，中国1-2月财政收入同比增速低于2015年增速，但楼市回暖带动房地产相关税收大幅增加；支出方面，受高基数效应影响，中央财政支出同比负增长，拖累1-2月全国财政支出增速也有所放缓。

--中国央行：2月末社会融资规模存量为142.50万亿元，同比增长12.7%

中国央行称，2月末社会融资规模存量为142.50万亿元人民币，同比增长12.7%；其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为96.10万亿元，同比增长14.3%。

--中国电力：2月全社会用电量3,812亿千瓦时，同比增长4.0%--国家能源局

中国国家能源局称，2月全社会用电量3,812亿千瓦时，同比增长4.0%。1-2月全国全社会用电量累计8,762亿千瓦时，同比增长2.0%。

--全球贸易：欧盟下调中国钢铁过剩产能预估数据，因中方施压

据路透见到的欧盟文件显示，中国已说服欧盟执委会下调对该国钢铁过剩产能的预估规模，引发欧洲内部担心，欧盟可能会弱化对待廉价中国进口产品的立场。

--中国反腐：辽宁省人大常委会副主任王阳等因涉嫌严重违纪接受调查--中纪委

中国中央纪委监察部网站刊登消息称，辽宁省人大常委会副主任王阳、浙江省宁波市委副书记卢子跃因涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

【金融】

--中国经济：财政部主导的PPP融资支持基金3月底挂牌，10机构下周缴款--消息

多位消息人士对路透表示，中国财政部主导设立的1,800亿元人民币PPP(政府和社会资本合作)融资支持基金，将于3月底前挂牌；该基金由10家金融机构共同发起，各家认缴金额介于50-300亿元不等，下周将认缴首期出资款。

--中国金融：央行就MLF询量并下调利率25bp，政策仍偏向定向宽松--消息

多位消息人士透露，中国央行今日就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，并下调各期限利率25个基点（bp），其中三个月期降至2.50%，六个月期降至2.60%，一年期降至2.75%。央行政策基调仍偏向定向宽松，在保持短端利率平稳的同时，继续重点引导中长期利率下行。

--中国金融：商业银行债转股正在研究，并非简单把债权转成股权--银监会主席

中国银监会主席尚福林表示，商业银行债转股正在研究，需要政策设计和研究才能全面推开，且不是简单把债权转成股权，不能拿一半企业的股票。

--中国央行：探索开发各类债贷结合、股债结合等融资工具--行长助理

中国央行行长助理杨子强近日表示，今年央行将探索开发各类“债贷”结合、“股债”结合等融资工具，支持企业调整债务结构和兼并重组；并探索开展不良资产证券化，支持银行加快处置不良资产。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行200亿七天逆回购，单日净投放50亿--业内人士

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币七天期逆回购操作。与今日150亿元的到期量相比，单日净投放资金50亿元。

--中国货币市场：隔夜资金供需略显紧平衡，但流动性整体稳定局面未改

中国银行间市场主要回购利率仍变动甚微。尽管隔夜资金供需略显紧平衡，但因短期内抽水流动性的因素影响力度有限，资金面整体稳定的局面未改。

--中国债市动态：现券收益率微幅下行，配置需求旺盛一级市场火热依旧

中国银行间债市一级市场延续火爆，七年期国债中标利率大幅低于市场预期；二级走势则相对谨慎，十年国开、国债收益率较上日下行仅约1个bp（基点）。交易员称，近日缴税缴准扰动下资金面虽有所收敛，但整体流动性仍属平衡，基本面亦暂难言回暖，债市配置热情有所升温。

--新债招标：中国七年期国债中标利率2.75%，明显低于预测均值--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的七年期固息国债，中标 利率2.75%，明显低于此前2.80%的预测均值和二级水平；边际中标利率为2.79%，投标倍数3 .23倍。

--新债招标：农发行15年增发债收益率3.8476%，20年3.9385%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的15年和20年增发债收益率分别为3. 8476%和3.9385%；七年和10年增发债收益率分别为3.2580%和3.2674%。

【外汇】

--中国外汇：1月净卖出美国长期证券389.76亿美元，领跑全球净抛售国家

美国加息进行中，越来越多的国家加入到月度美国长期证券资产的净抛售行列中，美国财政部新近公布的1月数据显示，中国当月净抛售389.76亿美元，位列全球各国净抛售的首位。

--中国汇市：人民币早盘随中间价续跌近百点，美联储决议公布前美元略强势

人民币兑美元即期早盘继续紧跟中间价下跌近百点。交易员称，市场预期美联储周四凌晨议息会议维持利率不变但会后声明偏鹰派，市场提前反应美元略显强势，但人民币并无贬值趋势，维持大区间波动概率偏大。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指微收升，金融权重股强力护盘对指数贡献较大

中国股市沪综指微收升。分析师指出，今日盘中金融权重股获强力护盘，对指数贡献较大，中小盘股则走势疲软，盘中分化迹象明显。美联储会议前市场观望气氛渐浓，短期大盘在缺乏外部刺激的情况下陷入上下两难的格局，料指数或将维持盘整走势。

--中国证券：“十三五”规划纲要草案拟删除设立战略新兴板相关内容

上海证券报报导，正在经全国人大代表讨论的中国十三五（2016－2020年）规划纲要（草案）有了修订建议，删除了原有的“设立战略性新兴产业板”相关内容。

--中港个股：中兴通讯将就美国出口限制提起上诉--消息人士

据熟悉情况的消息人士称，中国电信设备和智能手机生产商中兴通讯股份有限公司将就美国对其实施的出口限制提起上诉，寻求解除关于美国供应商不得向其提供关键元器件的禁令。

--《独家新闻》中国海航求购Terra Firma旗下飞机租赁公司遭拒--消息

两位熟悉情况的消息人士说，私募股权公司Terra Firma已拒绝了中国海航集团对旗下飞机租赁公司AWAS的两次收购出价，后一次报价为22亿美元。 (完) (整理 曾祥进; 审校 林高丽)