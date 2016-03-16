更正-日本股市：收低，夏普和银行股领跌

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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(更正：内文第一段的“周一”有误，应为“周三”)
路透东京3月16日 - 日股周三下跌，在美国联邦储备理事会(美联储，FED)政策会议结果出炉前，投资者减少持仓。夏普股价重挫，之前有消息称其本周可能不会与鸿海签署收购协议。
银行类股下跌，之前日本央行总裁黑田东彦称，理论上仍有降息至负0.5%左右的空间，这番言论导致银行股成为大盘跌幅最大类股。
日经指数 跌0.8%报16,974.45点。东证股价指数 下滑0.8%至1,360.50点，JPX-日经400指数 下跌0.9%至12,291.97点。
夏普 股价重挫12%，为主板跌幅最大个股。之前消息人士对路透表示，鸿海已完成夏普2015年整年的尽职调查，但正寻求夏普最新一季的财测，并称鸿海与夏普本周恐不会签署协议。 (完)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。