更正-日本股市：收低，夏普和银行股领跌

(更正：内文第一段的“周一”有误，应为“周三”)

路透东京3月16日 - 日股周三下跌，在美国联邦储备理事会(美联储，FED)政策会议结果出炉前，投资者减少持仓。夏普股价重挫，之前有消息称其本周可能不会与鸿海签署收购协议。

银行类股下跌，之前日本央行总裁黑田东彦称，理论上仍有降息至负0.5%左右的空间，这番言论导致银行股成为大盘跌幅最大类股。

日经指数 跌0.8%报16,974.45点。东证股价指数 下滑0.8%至1,360.50点，JPX-日经400指数 下跌0.9%至12,291.97点。