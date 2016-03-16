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市场报道 | 2016年 3月 16日 星期三 14:50 BJT

《汇市简讯》欧元/美元走势淡静，聚焦FOMC会议

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* 欧元/美元走势淡静，限于1.1095-1.1113区间

* 市场聚焦美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议声明

* 有一些近月期权到期

* 在1.1050有6.8亿欧元，在1.1085-1.1250总计有超过19亿欧元，但没有大规模的行权。(完)

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