《汇市简讯》欧元/美元走势淡静，聚焦FOMC会议

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
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* 欧元/美元走势淡静，限于1.1095-1.1113区间
* 市场聚焦美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议声明
* 有一些近月期权到期
* 在1.1050有6.8亿欧元，在1.1085-1.1250总计有超过19亿欧元，但没有大规模的行权。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 高琦)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选