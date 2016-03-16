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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 15:02 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：市场淡静，拭目以待FOMC会议

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* 美元/日圆涨0.2%，欧元/美元跌0.18%，英镑/美元跌0.34%，澳元/美元跌0.04%

* 美元/人民币上涨0.14%，美元/离岸人民币涨0.12%，美元/韩元涨0.47%，美元/台币跌0.27%。

* 日经指数跌0.83%，中国沪综指上涨0.21%，MSCI明晟亚太地区( 除日本)指数跌0.22%，美国原油期货上涨1.4%，美国10年期公债收益率报1.9540%。

* 中国国务院总理李克强周三在“两会”闭幕后的新闻发布会。 (完)

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全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 蔡美珍)

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