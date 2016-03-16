《汇市简讯》伦敦盘初：市场淡静，拭目以待FOMC会议

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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* 美元/日圆涨0.2%，欧元/美元跌0.18%，英镑/美元跌0.34%，澳元/美元跌0.04%
* 美元/人民币上涨0.14%，美元/离岸人民币涨0.12%，美元/韩元涨0.47%，美元/台币跌0.27%。
* 日经指数跌0.83%，中国沪综指上涨0.21%，MSCI明晟亚太地区( 除日本)指数跌0.22%，美国原油期货上涨1.4%，美国10年期公债收益率报1.9540%。
* 中国国务院总理李克强周三在“两会”闭幕后的新闻发布会。 (完)
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全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 蔡美珍)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。