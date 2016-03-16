新兴汇市：泰铢触及七个月高点，市场瞩目美联储会议

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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澳新银行的Goh称，近期资金涌入泰国金融市场，可能是因为海外投资者回补他们之前减持的泰国资产部位。
“我们知道，外国投资者减持泰国资产已有一段时间，”他表示。
Goh称，鉴于泰国债券及泰铢近期的强劲上扬，此前减持泰国资产的投资者可能意识到，他们的投资表现已经落后于指标水平。
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(完)
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全部现汇报价 (编译 孙茉莉/李春喜/王洋/刘秀红；审校 李爽/张荻/高琦/)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。