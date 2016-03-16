新兴汇市：泰铢触及七个月高点，市场瞩目美联储会议

澳新银行的Goh称，近期资金涌入泰国金融市场，可能是因为海外投资者回补他们之前减持的泰国资产部位。

“我们知道，外国投资者减持泰国资产已有一段时间，”他表示。

Goh称，鉴于泰国债券及泰铢近期的强劲上扬，此前减持泰国资产的投资者可能意识到，他们的投资表现已经落后于指标水平。

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