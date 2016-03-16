金属期市：期铜在美联储会议前持稳，中国承诺推出经济支持措施

“这可能会实现，但目前的实货交易尚未出现人们急于获得供应的迹象。”

美元在美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布结果前走强，市场的乐观情绪受到抑制。美联储在周二开始的两天会议上料维持指标利率不变，但同时将暗示，升息并非遥不可及，只要就业市场和通胀情况继续改善。

0701GMT时，LME三个月期铜 小涨0.2%，报每吨4,957美元。铜价在4,875美元左右获得支撑，若逼近5,023美元的200日移动均线上限，可能意味着上行在即。

上海期货交易所期铜 涨0.6%，报每吨37,570元人民币(5,762美元)。

上海铜库存自年初以来已增加一倍，至纪录高位35万吨，因LME铜价大跌至六年低点，引发一波进口。(完)

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