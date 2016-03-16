金属期市：期铜在美联储会议前持稳，中国承诺推出经济支持措施

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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“这可能会实现，但目前的实货交易尚未出现人们急于获得供应的迹象。”
美元在美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布结果前走强，市场的乐观情绪受到抑制。美联储在周二开始的两天会议上料维持指标利率不变，但同时将暗示，升息并非遥不可及，只要就业市场和通胀情况继续改善。
0701GMT时，LME三个月期铜 小涨0.2%，报每吨4,957美元。铜价在4,875美元左右获得支撑，若逼近5,023美元的200日移动均线上限，可能意味着上行在即。
上海期货交易所期铜 涨0.6%，报每吨37,570元人民币(5,762美元)。
上海铜库存自年初以来已增加一倍，至纪录高位35万吨，因LME铜价大跌至六年低点，引发一波进口。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/于春红; 审校 高琦/王洋)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。