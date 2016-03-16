日本债市：公债价格持坚，得益于美联储政策决议出炉前的空头回补

自日本央行1月29日实施负利率以来，日债收益率一直承压。 日本央行总裁黑田东彦周三表示，仍有空间将利率降至负0.5%左右，但称他无法明确指 出再度扩大刺激举措时会采用何种政策工具。 股市疲软也强化固定收益资产的魅力。日经指数 收低0.8%。 10年期公债收益率 下跌2.5个基点至负0.050%。 超长期公债方面，20年期日债 收益率跌2.5个基点报0.430%。 指标10年期公债期货 升0.38点至151.27点。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.180% -2.5 -0.155% 五年期公债 -0.175% -3.0 -0.145% 10年期公债 -0.050% -2.5 -0.025% 20年期公债 0.430% -2.5 0.455% 30年期公债 0.675% -2.0 0.695% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.27 +0.38 150.89 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/李爽 审校 李春喜/王洋)