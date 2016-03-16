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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 15:44 BJT

日本债市：公债价格持坚，得益于美联储政策决议出炉前的空头回补

自日本央行1月29日实施负利率以来，日债收益率一直承压。
    
    日本央行总裁黑田东彦周三表示，仍有空间将利率降至负0.5%左右，但称他无法明确指
出再度扩大刺激举措时会采用何种政策工具。 
    
    股市疲软也强化固定收益资产的魅力。日经指数 收低0.8%。
    
    10年期公债收益率 下跌2.5个基点至负0.050%。
    
    超长期公债方面，20年期日债 收益率跌2.5个基点报0.430%。
    
    指标10年期公债期货 升0.38点至151.27点。
    
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.180%     -2.5   -0.155%
    五年期公债        -0.175%     -3.0   -0.145%
    10年期公债       -0.050%     -2.5   -0.025%
    20年期公债        0.430%     -2.5    0.455%
    30年期公债        0.675%     -2.0    0.695%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.27    +0.38    150.89
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 高琦/李爽  审校 李春喜/王洋)

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