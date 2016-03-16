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市场报道 | 2016年 3月 16日 星期三 15:58 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元下滑，持续受累于脱欧疑虑

0748GMT
    
    * 继盘初引发1.41下方的止损盘后，英镑下看1.4085，此为13日低点
。
    * 脱欧疑虑继续打压英镑
    * 1.4122(亚洲市场所及低点)以及1.4139(周二所及低点)是目前的阻
力位。
    * 支撑位在1.4066，此为1.3836-1.4437走势的61.8%回撤位，还有1.
4033(3月3日创下的低点)和1.4000/20。 
    * 英国定于0930GMT公布就业数据
    * 英国财政大臣奥斯本从1230GMT发表预算演说。(完)
    
      
      
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    全部现汇报价             

 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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