《汇市简讯》英镑兑美元下滑，持续受累于脱欧疑虑

0748GMT * 继盘初引发1.41下方的止损盘后，英镑下看1.4085，此为13日低点 。 * 脱欧疑虑继续打压英镑 * 1.4122(亚洲市场所及低点)以及1.4139(周二所及低点)是目前的阻 力位。 * 支撑位在1.4066，此为1.3836-1.4437走势的61.8%回撤位，还有1. 4033(3月3日创下的低点)和1.4000/20。 * 英国定于0930GMT公布就业数据 * 英国财政大臣奥斯本从1230GMT发表预算演说。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)