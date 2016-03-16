《香港已公布新股发行上市日程表》--3月16日

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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路透香港3月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2016年以来已在香港交易所上市公 司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *3/16-21 浙商银行 33 129.4-136 3.92-4.12 3/30 中信证券、中金 、高盛及农银国 际 *3/16-21 国微技术 0.75 2.3-2.9 3.1-3.88 3/30 海通国际 3/15-18 天津银行 9.955 73.4-95.4 7.37-9.58 3/30 中银国际、农银 国际及建银国际 3/8-11 剑虹集团 1 0.8-0.95 0.8-0.95 3/18 丰盛融资 1/28-2/2 好孩子中国 3.3334 8.9-12.5 2.68-3.76 不予进行 摩根士丹利 2016年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人 (港元) (亿港元) 3/11 香港医思医疗集团<2138.HK 3.03 7.42 跌1.65% 瑞信 > 3/10 兴科蓉医药 0.8 3.2 持平 招商证券 3/8 佳源国际 2.48 11.2 升4% 建银国际 1/28 融众金融 2.11 2.11 升0.95% 同人融资 1/15 成实外教育 2.4 18 升1.25% 麦格理 1/13 融信中国 5.36 18.1 升4.9% 工银国际 1/12 巨匹建设 1.35 1.8 升40.7% 国泰君安 1/7 年年卡 1 1 升27% 华富嘉洛 1/4 保发集团 0.93 1.05 升53.8% 广发融资 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。