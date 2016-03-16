更新版 1-中国汇市：人民币随中间价收跌逾百点，美联储决议公布前美元略强势

* 人民币随中间价收跌逾百点 * 美元仍显强势，市场提前反应美议息会议 * 人民币弹性上升，续跟国际市场波动 * 无趋势性贬值，大区间波动概率大 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月16日 - 人民币兑美元即期 周三随中间价收跌逾百点。交 易员称，市场预期美联储周四凌晨议息会议维持利率不变但会后声明偏鹰派，市场提前反应 美元略显强势，但人民币并无贬值趋势，维持大区间波动概率偏大。 他们并指出，确保一篮子货币基本稳定情况下，人民币波动加大很正常，因中间价连续 调整，客盘购汇需求略有增加，但大行仍会控制调整节奏，即便后续国际美元偏强，人民币 仍不大可能跌破前期6.55元附近阶段低点。 “人民币基本跟着国际市场走，当然总体还在可控范围之内，比之前的（趋势贬值）情 况好很多。”一外资行交易员称。 另有股份行交易员表示，近期在岸汇率与离岸汇率几乎没有价差，市场只能关注中间价 指引。有的机构选择跟随新的双向波动趋势操作，有的机构选择忽视波动长期持有美元。 “再来一次811也是有可能的，毕竟人民币还是高估的，不贬值企业都没法做。”他并 称。 全球汇市方面，美元周三大致持平，市场等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)给出新 的指引；而乳品价格下跌，推动新西兰元全线走低。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5210 6.5106 -0.16% 中间价 6.5172 6.5079 -0.14% 成交额 183.89亿美 154.14亿美 元 元 日内波动幅度(pips) 40 日高6.518 日低6.522 今年以来升贬幅度 -0.42% 2005年汇改以来升贬幅度 26.92% 一年期美元/人民币掉期 +555 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.52 6.5117 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.708 6.7025 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5213；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参 考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/黄凯)